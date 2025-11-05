Con el propósito de apoyar a más familias en situación de vulnerabilidad, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, dio inicio a la entrega de paquetes escolares remanentes del programa social Aprendiendo con Bienestar, correspondientes al ejercicio 2025.

Laura Imelda inicia entrega de paquetes escolares remanentes en Tlaquepaque (Cortesía)

El arranque se llevó a cabo en el preescolar María Montessori, ubicado en la comunidad de San Martín de las Flores, donde la alcaldesa destacó que esta acción permitirá que más niñas y niños reciban mochilas con útiles escolares, aun cuando no formen parte de escuelas públicas.

“Pensamos en todas esas escuelas donde hay niñas y niños que, gracias al gran esfuerzo de sus familias, requieren un apoyo como este, aunque no sean espacios públicos. Por eso hoy arrancamos con la entrega de más de 10 mil mochilas con útiles escolares”, expresó Pérez Segura.

La presidenta municipal subrayó que este esfuerzo forma parte de la responsabilidad social del gobierno para reducir desigualdades y ampliar los beneficios educativos en el municipio.

“El no estar en una escuela pública no significa tener la vida resuelta ni dejar de necesitar apoyo. Sé perfectamente la situación que enfrentan muchas familias”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ana Laura Huizar Farías, detalló que el programa busca cerrar brechas de desigualdad y fortalecer el desarrollo educativo de las infancias tlaquepaquenses.

“Sabemos que es un apoyo modesto, pero sustancial, para que sus hijas e hijos continúen su ruta educativa”, señaló.

La entrega de mochilas y útiles escolares fue aprobada en sesión de Ayuntamiento el pasado 30 de octubre, y continuará realizándose en la Unidad Administrativa Pila Seca.

Además, el Gobierno municipal informó que las beneficiarias del programa Mujeres “Líderes de Esperanza” deberán acudir al local 16 de la misma Unidad Administrativa para firmar el pago del último bimestre (noviembre-diciembre), de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y recibirán también una mochila con útiles escolares. Para realizar el trámite, deberán presentar INE y CURP de alguno de sus hijas o hijos.

De igual forma, las personas inscritas en el programa Bienestar Incluyente deberán firmar para el depósito del último bimestre del año, el cual será entregado durante diciembre.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque reitera su compromiso con la educación, la equidad y el bienestar de todas las familias del municipio.