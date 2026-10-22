SICT Jalisco arrancó operativo para reducir siniestros en Autopista Guadalajara-Colima

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Jalisco, en coordinación con Caminos y Puentes Federales (Capufe)y la Guardia Nacional inició este jueves 22 de octubre una serie de revisiones aleatorias a operadores y vehículos del Servicio Público Federal de carga, pasaje y turismo.

La directora de SICT Jalisco dio el banderazo al operativo "30 Delta"

El operativo “30 Delta” tiene el objetivo de reducir la siniestralidad en la Autopista Guadalajara-Colima, y arrancó en la caseta de cobro de Acatlán, en donde autoridades federales informaron que prevén realizar entre 250 y 300 revisiones diarias.

La directora general del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, señaló que “es un operativo preventivo cien por ciento; lo que se busca es evitar accidentes en las carreteras, en este caso en esta autopista, pues estamos cayendo de sorpresa el día de hoy, así lo haremos en distintos puntos”.

“La Guardia Nacional va saludando a los compañeros operadores del autotransporte federal, revisan más o menos cómo están en sus circunstancias, y si lo ve prudente lo orilla para revisar la situación físico-mecánica de la unidad, también para revisar cómo están en cuestiones médicas, de salud el operador y también la revisión de pesos y dimensiones, para que cumplan con la normativa y evitar, como ya lo dijimos, algún accidente a las familias que transitan por nuestras carreteras”, agregó la funcionaria federal.

SICT Jalisco inició el operativo "30 Delta"

Se advirtió que en caso de detección de irregularidades en los operadores o en los vehículos de transporte, éstas podrían ser causa de sanciones o retiro de la circulación de las unidades.

SICT Jalisco también aclaró que los operativos serán en forma aleatoria y se alternarán en ciertos días, para provocar el factor sorpresa y no exista aviso previo a los transportistas.