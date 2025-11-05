Mejoran planteles escolares en Tlajomulco; invierte para que sean sustentables

La Escuela Primaria Rafael Ramírez, en Jardines de San Sebastián, estrenó sanitarios completamente rehabilitados y un nuevo sistema de captación pluvial, como parte del programa Escuelas de Lluvia que impulsa el Gobierno de Tlajomulco en colaboración con PISA Farmacéutica y la Fundación Stella Vega.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que esta obra responde a una necesidad muy sentida por la comunidad escolar y reafirma el compromiso de su administración con el bienestar de la niñez.

“Muy contentos de poder cumplir con un compromiso que se había demandado mucho, para que nuestras niñas y nuestros niños tuvieran unos baños dignos. Queremos que sepan que son lo más importante para nosotros; si ustedes tienen mejores herramientas y mayor infraestructura para estudiar y formarse, habremos hecho lo correcto”, expresa el alcalde.

Gerardo Quirino agradeció el apoyo de PISA Farmacéutica, a la que reconoció como una empresa socialmente responsable comprometida con la educación y la sustentabilidad. “Cuando trabajamos juntos, las cosas suceden. Hoy Tlajo es ejemplo de colaboración y de trabajo con el corazón”, subraya.

Gerardo Quirino impulsa escuelas sustentables en Tlajomulco (Cortesía)

Por su parte, Alejandro Dueñas Olvera, director de Atención a Comunidades de PISA Farmacéutica, resaltó que la empresa ha instalado ya 25 sistemas de captación pluvial en escuelas desde el inicio del programa, en alianza con el municipio.

“PISA es una empresa socialmente responsable que apuesta por la educación de los niños. Hoy vamos por 25 escuelas y hemos logrado implementar 25 Escuelas de Lluvia desde hace dos años”, afirma.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, detalló que el proyecto contempló la rehabilitación total de los sanitarios, con nuevas instalaciones hidráulicas y eléctricas, iluminación y mobiliario moderno, además de un sistema de captación de agua pluvial que permitirá reutilizar el recurso para limpieza y riego dentro del plantel.

Asimismo, explicó que el diseño de los nuevos baños garantiza accesibilidad y ahorro de agua, con tres sanitarios para mujeres, dos para niños y mingitorios secos.

La directora de la escuela, Sandra Karen Hernández Flores, agradeció al Ayuntamiento y a PISA Farmacéutica por su apoyo, destacando que las mejoras beneficiarán a más de 900 alumnos. “Nuestros Nidos de Lluvia ya están en funcionamiento, con cisternas llenas y conectadas a los sanitarios”, celebra.