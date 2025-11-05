“Sacrificios” gana el Audience Award en el Austin Film Festival 2025

. .

La película mexicana Sacrificios, dirigida por Mauricio Chernovetzky y escrita por Chernovetzky junto a Alexander Iosjpe, fue galardonada con el Audience Award 2025 en la sección Dark Matters del Austin Film Festival, reconocimiento otorgado por el público a la propuesta más sobresaliente del cine de género.

Este thriller de tono oscuro, que entrelaza elementos sobrenaturales y psicológicos para explorar temas como la culpa, el luto y los límites de la fe, logró una conexión profunda con las audiencias del festival, consolidándose como una de las producciones más comentadas y ovacionadas del certamen.

Durante su premiere en los cinemas Galaxy de Austin, el elenco y equipo creativo de Sacrificios compartió con el público reflexiones sobre la complejidad narrativa, el desafío visual y la atmósfera cinematográfica de la cinta. El actor principal, Jorge Jiménez, recibió una ovación por su interpretación, mientras que la actriz Frida Astrid, el guionista Alex Iosjpe, el compositor Jason Carmer, los productores Ernesto Martínez y Jairo Sifuentes, y el propio director agradecieron la cálida recepción.

La distinción refleja no solo el impacto emocional de la película, sino también su capacidad de resonar con públicos internacionales, abriendo camino para el cine mexicano en escenarios globales. El equipo expresó su gratitud por la oportunidad de conectar con audiencias de otros idiomas y culturas, destacando el valor de este tipo de encuentros para el fortalecimiento del cine independiente.