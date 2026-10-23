Diputados del bloque opositor piden que Lemus separe del cargo al secretario de Seguridad Pública

La bancada de Morena puso un cartel para señalar que Claudia Sheinbaum "le cumple a Jalisco".

En sesión del Congreso del Estado, diputados del bloque opositor, conformado por Morena, Hagamos, Futuro y PT, pidieron que se separe del cargo al secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Pablo Hernández González, por los hechos de represión ocurridos en la manifestación del 11 de octubre en Casa Jalisco.

La diputada local Tonantzin Cárdenas Méndez, explicó que, en la primera manifestación para exigir agua limpia, policías estatales realizaron detenciones arbitrarias, usaron gas lacrimógeno y agua a presión en contra de manifestantes, lo cual debe ser sancionado.

“Las coordinaciones de todos los grupos parlamentarios y las y los diputados que conforman nuestro movimiento, presentamos este acuerdo legislativo que le exige al gobernador que, de manera inmediata, separe del cargo al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, mientras se esclarecen los hechos y terminan las investigaciones correspondientes de su participación directa o indirecta”, argumentó.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, reconoció el apoyo que la presidenta Claudia Sheinbaum, le dará a Jalisco, al invertir entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para construir el acueducto Chapala-Guadalajara y las obras que hacen falta en la presa El Zapotillo.

Sin embargo, sí dijo que la promesa de la presidenta debe concretarse en el próximo Presupuesto de Egresos 2027, pues los ciudadanos requieren hechos y no discursos.

“Aquí sí lo quiero reconocer, porque nosotros sí aceptamos cuando se hacen las cosas bien. Reconocemos en la presidenta la capacidad y el compromiso con Jalisco. Se lo reconocemos sin medias tintas, porque es una decisión con altura de miras y un compromiso real”, subrayó Gabriela Cárdenas.

La diputada de Morena, Marta Arizmendi, hizo un llamado a la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que asigne más pipas a las colonias que sufren tandeos todos los días, ya que hay muchas zonas de la ciudad que no tienen agua y las pipas no se dan abasto.

“También exhortamos a la CEA a que proporcione presupuestos, que proporcione pipas con agua potable a las colonias afectadas por la mala calidad o la ausencia del servicio. La federación asume el compromiso”, dijo.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, recordó que hace algunas semanas Morena advertía que el acueducto de Chapala lo tendría que pagar el estado y Sheinbaum ahora corrigió esa postura.

La legisladora de MC, Mónica Magaña, señaló que Morena ha “lucrado políticamente” con la crisis del agua sucia, lo cual es reprobable.

“A los legisladores de Morena sin duda hay que recordarles la historia reciente, porque apenas hace algunas semanas, este mismo Morena reconocía que no había un solo peso para ayudar a la crisis del agua que las familias tenían. Hace algunas semanas negaban el recurso al estado y a todas las familias que lo necesitaban usando la crisis de esta situación como una oportunidad política mezquina”, señaló Mónica Magaña.

Durante la sesión, el Congreso local ya no turnó a la Comisión de Hacienda la iniciativa del gobernador Pablo Lemus, sobre la construcción del acueducto mediante un esquema de asociación público-privada, tras de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la federación se encargará de ese proyecto a desarrollarse en un plazo de entre dos a tres años.

La sesión legislativa comenzó a las 15.30 horas y se prolongó por más de ocho horas.