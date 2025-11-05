Tlaquepaque amplía apoyo escolar con entrega de mochilas y útiles a familias vulnerables

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque inició la entrega de paquetes escolares remanentes del programa social Aprendiendo con Bienestar, correspondientes al ejercicio 2025. El acto fue encabezado por la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura en el preescolar María Montessori, ubicado en la comunidad de San Martín de las Flores, donde se anunció la distribución de más de 10 mil mochilas con útiles escolares en beneficio de niñas y niños del municipio.

“Pensamos en todas esas escuelas donde hay niñas y niños que, gracias al gran esfuerzo de sus familias, requieren un apoyo como este, aunque no sean espacios públicos. Por eso hoy arrancamos con la entrega de más de 10 mil mochilas con útiles escolares”, expresó Pérez Segura.

La alcaldesa subrayó que el programa forma parte de la responsabilidad social del gobierno local para reducir las desigualdades y garantizar que más estudiantes cuenten con herramientas básicas para continuar su formación.

“El no estar en una escuela pública no significa tener la vida resuelta ni dejar de necesitar apoyo. Sé perfectamente la situación que enfrentan muchas familias”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ana Laura Huizar Farías, explicó que el propósito del programa es cerrar brechas de desigualdad y fortalecer el desarrollo educativo de las infancias.

“Queremos que estas mochilas y útiles sean de gran ayuda. Sabemos que es un apoyo modesto, pero sustancial, para que sus hijas e hijos continúen su ruta educativa”, señaló la funcionaria.

Aprendiendo con Bienestar en Tlaquepaque (Cortesía)

Durante la sesión de Ayuntamiento del pasado 30 de octubre, las y los regidores aprobaron la entrega de mochilas y útiles escolares adicionales, los cuales se estarán distribuyendo en la Unidad Administrativa Pila Seca.

Asimismo, se informó que todas las beneficiarias del programa Mujeres Líderes de Esperanza deberán acudir a la Unidad Administrativa Pila Seca, local 16, para firmar y recibir el pago del último bimestre del año (noviembre-diciembre), de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas. En el mismo sitio se les entregará también una mochila con útiles escolares.

Las personas deberán presentar su INE y la CURP de alguno de sus hijas o hijos, incluyendo aquellas que no hayan recibido el beneficio anteriormente y cuenten con menores inscritos en escuelas del municipio.

De igual manera, las y los beneficiarios del programa Bienestar Incluyente deberán realizar la firma correspondiente para el depósito del último bimestre del año, el cual será entregado durante el mes de diciembre.