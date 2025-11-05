Tlaquepaque refuerza con videovigilancia seguridad en Nueva Central Camionera

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, supervisó la operación del nuevo sistema de videovigilancia instalado en la Nueva Central Camionera, el cual fue recientemente incorporado al C4 municipal. Este sistema, integrado por 24 cámaras de seguridad, fortalece la cobertura y el monitoreo en tiempo real para garantizar la seguridad de las y los usuarios.

Durante el recorrido, la alcaldesa explicó que el objetivo de este proyecto es reforzar la coordinación entre el Gobierno Municipal y la administración de la Central, cubriendo el 100 % de los andenes de ingreso y salida de las empresas de transporte. Además, el sistema se enlaza con los centros C4 y C5 para ampliar la capacidad de respuesta operativa.

“Este es un paso más hacia un Tlaquepaque más seguro. La tecnología, sumada al trabajo coordinado entre instituciones, nos permite brindar confianza y protección a quienes utilizan este espacio”, señaló la presidenta municipal.

El proyecto fue posible gracias a la colaboración público-privada: la administración de la Central realizó la inversión en la adquisición de las cámaras, mientras que el Ayuntamiento asumió los costos de instalación y licencias de operación para su integración al sistema de monitoreo.

Cámaras videovigilancia en Central Nueva Tlaquepaque (Cortesía)

El sistema incluye nueve cámaras panorámicas de 360 grados con reconocimiento facial, doce cámaras fijas en los módulos y tres lectoras de placas vehiculares (LPR), lo que permitirá una vigilancia más precisa y la identificación oportuna de personas y vehículos.

Pérez Segura adelantó que se encuentra en proceso de aprobación una iniciativa de ley que establecerá la obligación de presentar identificación oficial al momento de comprar boletos de transporte, con el fin de fortalecer la seguridad de las y los pasajeros.

Actualmente, más de 100 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno participan en la vigilancia permanente de las instalaciones. La Central cuenta con cinco módulos de empresas transportistas: dos de ellos ya operan con torniquetes de control de acceso, mientras que los restantes cuentan con seguridad privada.

De octubre de 2024 a octubre de 2025, gracias al trabajo conjunto entre autoridades y administración, se ha logrado la localización de 57 personas dentro de las instalaciones, entre ellas 30 menores de edad y 27 adultos (21 mujeres y 36 hombres en total), lo que refleja la eficacia del sistema de monitoreo y la coordinación institucional.