Para que siga el programa de Verificación tienen que hacerle cambios, advirtió el PAN

Juan Pablo Colín Aguilar, líder estatal del PAN. Dijo que la promesa en campaña era que la Línea 5 fuera un tren ligero y no una ruta de autobuses articulados.

Ante la posible desaparición del programa Verificación Responsable que pretenden concretar en el Congreso los diputados de Morena, Partido Verde, Futuro, Hagamos y Partido del Trabajo, el PAN advirtió que el tema debe revisarse a detalle de nuevo en comisiones, antes de ponerse a votación del pleno del Poder Legislativo.

Juan Pablo Colín Aguilar, líder estatal del PAN, criticó que el programa Verificación Responsable no tiene el respaldo de los automovilistas, porque hasta ahora, ese programa solo busca recaudar dinero, en lugar de trabajar para tener una mejor calidad del aire.

El dirigente del partido blanquiazul también pidió que exista una mayor transparencia del destino del dinero que recauda el Fondo Verde.

“Mientras no sea recaudatorio y sea un asunto a favor del medio ambiente, estamos a favor, el asunto es que terminó siendo recaudatorio sí o sí. Esa es la verdad y habría que analizarlo y revisarlo en comisiones y el PAN va a tener una posición muy clara. Tienen que rendir cuentas sobre el sistema (Fondo) verde, para que la verificación pueda ser ecologicamente real y útil y que no termine por ser recaudatorio y nada más un impuesto más para el jalsciense”, señaló.

Sobre el primer año de gestión del gobernador Pablo Lemus, el presidente del PAN Jalisco subrayó que el tema de seguridad y transporte público, son dos de los temas de mayor incumplimiento.

Dijo que la mal llamada Línea 5, del aeropuerto al centro de Guadalajara, es una promesa incumplida, ya que en campaña se habló de una nueva línea de tren ligero y no de una ruta de autobuses articulados, como finalmente será.

“La posición del PAN es propositiva. Claro que vamos a señalar lo que creemos que se ha dejado en deuda, claro que vamos a decir (algo crítico) del Informe de Gobierno cuando se dijo en campaña que se iba a tener un sistema de Tren Ligero (al aeropuerto) y se dejó solamente en camiones y que la seguridad se convirtió en (comprar) cibertrucks, está bien, nada más lo que queremos es ser propositivos y lo que han señalado la coordinadora como la fracción parlamentaria es que el PAN está en la mejor disposición de construir a partir de este momento también, una nueva manera de hacer política en Jalisco”, subrayó.

Colín Aguilar pidió al mandatario estatal que escuche a la oposición y dialogue con todas las fuerzas políticas sobre los problemas que tiene el estado. El PAN dijo que tiene disposición a dialogar con la autoridad estatal.