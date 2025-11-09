Apoya Tlajomulco a productores de maíz, entrega hasta 10 mil pesos por agricultor

Quirino Velázquez, alcalde de Tlajomulco

El Gobierno de Tlajomulco anunció la puesta en marcha de un programa de apoyo económico a productores de maíz, mediante el cual se otorgarán 2 mil pesos por tonelada, con un límite de cinco toneladas por productor, como parte de una estrategia para fortalecer la economía rural y respaldar al sector agrícola local.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, adelantó que el plan será presentado formalmente el próximo miércoles durante la sesión del Consejo Agropecuario Municipal, integrado por representantes de los 17 ejidos del municipio.

“Queremos anunciarles, y les damos la primicia, que en nuestro próximo Consejo Agropecuario estaremos lanzando un programa de apoyo económico por tonelada desde el municipio. Vamos a contribuir con nuestro granito de arena, sumando esfuerzos con la Federación, con nuestro gobernador Pablo Lemus, y desde el municipio destinaremos 2 mil pesos por tonelada, hasta cinco toneladas por productor, para que llegue a quienes más lo necesitan”, destacó el alcalde.

Velázquez Chávez subrayó que esta iniciativa complementa el ajuste federal al precio del maíz por tonelada, una medida que busca equilibrar el mercado y garantizar ingresos más justos para los productores.

Refuerzan medidas contra gusanos barrenador

En materia de sanidad agropecuaria, el primer edil informó que el Gobierno Municipal mantiene coordinación permanente con autoridades estatales y federales para prevenir la propagación del gusano barrenador, plaga que representa un riesgo para el ganado y la economía del campo, y de la cual ya se ha confirmado un primer caso en Jalisco.

Asimismo, indicó que el Ayuntamiento mantiene contacto constante con los productores ganaderos del municipio para reforzar las acciones de vigilancia y control sanitario.

Panorama del campo en Tlajo:

• En Tlajomulco existen más de 4 mil 500 productores de maíz y 2 mil 500 ganaderos registrados en el padrón agropecuario.

• El municipio conserva 25 mil hectáreas agrícolas, que representan casi la mitad de su territorio.

• 17 ejidos forman parte del Consejo Agropecuario Municipal, encargado de coordinar políticas de apoyo, prevención y desarrollo sustentable del campo.