Capturan a presuntos integrantes de banda de robacarros acusados también por tentativa de homicidio

Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos fue desarticulada por la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, de la Fiscalía del Estado.

La dependencia informó que logró cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de Grecia Estefanía “N”, Abner Armando “N” y Juan Carlos “N”, quienes ya quedaron bajo vinculación a proceso por los delitos de robo calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

A los señalados se les acusa de que el pasado 27 de octubre en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, cuando iban en una camioneta, le cerraron el paso a un hombre que circulaba en un Nissan Versa modelo 2024, en la colonia Mariano Otero.

El automovilista trato de escapar pero los tripulantes de la camioneta lo interceptaron en la colonia El Briseño, en donde amenazaron al conductor con una pistola y un cuchillo e incluso habrían intentado disparar contra la víctima, pero el arma se encasquilló.

Entonces golpearon a la víctima y a final de cuentas terminaron por apoderarse del vehículo, y huyeron en él y en la camioneta.

Días después, los tres presuntos asaltantes fueron capturados y puestos a disposición de un Juzgado, además de que les fue asegurado el vehículo robado.

La Fiscalía indicó que en audiencia del pasado 4 de noviembre, a los tres detenidos se les impuso prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que a la Unidad de Investigación Especializada se le otorgaron tres meses como plazo de cierre para las investigaciones complementarias que permitan avanzar hacia una sentencia.