Con sombrero y de blanco, marchan en Guadalajara en memoria de Carlos Manzo

Al grito de “¡Manzo no murió, el gobierno lo mató!”, cientos de tapatíos se unieron este sábado al movimiento nacional que exige justicia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Marcha por Carlos Manzo (Toma de pantalla)

Vestidos de blanco y portando sombreros, los asistentes marcharon de manera pacífica por las principales avenidas de Guadalajara, en una manifestación que también rindió homenaje a las víctimas de la violencia y a las personas desaparecidas en el país.

La movilización partió desde la Glorieta Minerva y avanzó hacia la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde los manifestantes realizaron un acto simbólico. Desde ahí recorrieron el corredor Chapultepec hasta avenida México, para finalmente regresar al punto inicial.

Entre los participantes se encontraban ciudadanos originarios de distintos municipios de Michoacán que actualmente residen en Jalisco. “Carlos representaba la esperanza de un cambio, y hoy su ausencia nos duele a todos”, expresó Valeria, originaria de Peribán, quien se unió a la marcha.

El sombrero, utilizado por muchos de los asistentes, se ha convertido en símbolo del movimiento en memoria del alcalde asesinado. “Carlos no era manso, por eso lo mataron”, se leía en algunas pancartas, mientras el contingente avanzaba con cantos, consignas y carteles que pedían justicia.

La huella que dejó Manzo trasciende su labor política, señalaron los manifestantes, quienes destacaron su compromiso con la comunidad y su defensa por la paz y la justicia social.

Se prevé que el próximo 15 de noviembre se realice una Marcha Nacional en más de 30 ciudades del país, con el mismo objetivo: exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo y un alto a la violencia que vive México.