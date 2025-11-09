Dejan en prisión a célula criminal que extorsionaba y secuestraba a transportistas

Célula criminal que operaba en el corredor industrial de El Salto

Este domingo, la Fiscalía del Jalisco, en un operativo con apoyo de otras corporaciones, trasladó al reclusorio a siete presuntos integrantes de una célula delictiva que se dedicaba a extorsionar a empresas transportistas y a privar de la libertad a sus choferes en el corredor industrial del municipio de El Salto.

Indicó la Fiscalía que este grupo delictivo “amenazaba a las compañías transportistas con dañar sus unidades o a sus choferes si no entregaban sumas de dinero. En algunos casos exigían 20 mil dólares mensuales a cambio de liberar a los conductores privados de la libertad, y en otros solicitaban 200 dólares por cada unidad que transitara por la zona industrial, imponiendo con ello un sistema de cobro ilícito”.

La dependencia informó que los detenidos son Alexis Javier “N”, Édgar Iván “N”, Alberto “N”, Sergio “N”, Saúl “N”, Jesús Antonio “N” y Gustavo Adolfo “N”, quienes fueron capturados en flagrancia en una acción de agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsiones.

“Las indagatorias permitieron establecer que los presuntos responsables crearon un chat en el que integraban a representantes de las empresas afectadas, obligándolos a reportar en tiempo real el paso de sus unidades por el corredor industrial como forma de control y vigilancia”, expuso la Fiscalía.

Agregó que la captura de los presuntos miembros de la célula delictiva, se realizó en respuesta a la denuncia de una empresa transportista de la que uno de sus operadores había sido privado de la libertad y se exigía un pago en dólares a cambio de liberarlo.

Al analizar los hechos y compararlos con los denunciados en otras carpetas de investigación, los agentes ministeriales detectaron coincidencias en el modus operandi y el uso de vehículos Toyota Avanza, Volkswagen Jetta, Ford Ranger y motocicletas Italika y Honda 125.

Presuntos integrantes de célula delictiva

El personal de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestro y Extorsiones desplegó un operativo el pasado 7 de noviembre, en el municipio de El Salto, donde se detectaron un vehículo Nissan Kicks con placas del estado de Michoacán, y una Toyota Avanza con placas de Jalisco, circulando hacia Guadalajara, y tras marcarles el alto, se logró la captura de siete hombres presuntamente vinculados a estos hechos, que llevaban con ellos a dos personas privadas de la libertad, quienes fueron rescatadas ilesas.

El Ministerio Público tomó mando y conducción del operativo y ordenó el traslado de los detenidos a la Fiscalía del Estado para continuar con las diligencias; posteriormente, los siete sujetos fueron trasladados a “un complejo penitenciario” donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía considera que la detención de los presuntos integrantes de esta banda es un fuerte golpe de la autoridad a una estructura criminal que operaba en la zona industrial de El Salto, e invita a empresas y a particulares que hubieran sido víctimas de este tipo de delitos para que acudan a presentar su querella.