Lemus promete atención médica a heridos y apoyo en gastos funerarios a víctimas de Amatitán

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en Amatitán

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, acudió este lunes al municipio de Amatitán para reunirse con los afectados por la explosión ocurrida la noche del pasado jueves 14 de mayo durante las fiestas patronales.

El mandatario expresó su solidaridad y compromiso para que se brinde atención médica y psicológica a los lesionados, así como apoyo en gastos funerarios a los deudos de las víctimas mortales.

Aparte, aseguró que se entregarán apoyos económicos a los comerciantes afectados por el siniestro, que cobró la vida de tres personas y dejó alrededor de 25 heridos.

De ese total, había cuatro que hasta este 18 de mayo seguían internados en el Centro Médico Nacional de Occidente y en el Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, ademas de que se les daba “seguimiento” a otras siete personas que resultaron lesionadas pero que fueron dadas de alta.

“Estamos aquí precisamente para apoyarles. Lo más importante en una emergencia, como la que se vivió el jueves por la noche, lo primero es atender la emergencia”, afirmó el gobernador.

Lemus Navarro estuvo presente en una mesa de diálogo en las instalaciones municipales del Instituto de Formación para el Trabajo, donde se guardó un minuto de silencio por los fallecidos.

“Primero que nada mis condolencias sobre todo a las familias de las tres personas que, desafortunadamente, murieron aquí en Amatitán, y por supuesto mi solidaridad absoluta con todas las víctimas que hoy, algunas, están luchando por su vida”, agregó.

En compañía del alcalde Lionel Partida Ortiz, el mandatario estatal escuchó de manera directa a las familias afectadas, para conocer sus requerimientos luego de la tragedia.

Lemus destacó la disposición del gobierno municipal para entablar una coordinación efectiva y cercana con las autoridades estatales.

Algunos de los heridos permanecen en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara. FOTO: UDGTV

INSTANCIAS ESTATALES SE COORDINAN PARA EL APOYO

En la visita del gobernador a Amatitán, la señora Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, junto con autoridades de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, informó del acompañamiento psicológico, servicios sociales y legales, y apoyo directo a las familias afectadas.

En tanto, el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirmó que se continúa con el monitoreo especializado y la atención hospitalaria gratuita, de las personas lesionadas.

Durante el evento se informó que la secretaría General de Gobierno y la Jefatura de Gabinete, encabezadas por Salvador Zamora y Alberto Esquer, respectivamente, mantienen una coordinación institucional y vinculación permanente con las familias.

El presidente municipal de Amatitán, Lionel Partida Ortiz, agradeció la atención inmediata del Gobierno de Jalisco y de municipios a los que se solicitó apoyo, como Guadalajara y Tala.

“Se los he dicho desde el primer momento, no están solos, siempre han contado conmigo desde el primer instante que estuve ahí, presencié todo y siempre estuve al pendiente de todos ustedes. Gracias a mi amigo Pablo (Lemus), y a todo su equipo de trabajo, que en cuanto les hablé llegaron rápido para atender todas las causas”, declaró el alcalde.

LOS TRES FALLECIDOS Y LA POSIBLE CAUSA DEL SINIESTRO

Como resultado de la explosión que se registró la noche del pasado jueves 14 de mayo durante las fiestas patronales de Amatitán, fallecieron entre viernes y sábado, la señora Teresa Ríos Rivera, de 52 años; la joven Olga Lomelí de la O, de 22, y Arturo Sánchez Sánchez, de 51.

En entrevista radiofónica, Sergio Ramírez, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó que la explosión sobrevino cuando la noche del pasado jueves, los fragmentos emitidos por el “torito” alcanzaron la pólvora que estaba indebidamente en un puesto de comida.

Sin embargo, aclaró que el caso todavía está en investigación por parte de la Fiscalía, para que se determine con exactitud lo que pasó y se deslinden responsabilidades.