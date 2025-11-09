Igualdad Animal: Proponen en el Congreso Comisiones de Bienestar Animal

FOTO: Igualdad Animal

Impulsada por Igualdad Animal México y presentada por el el diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General para que las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y el Senado de la República incluyan de forma explícita el Bienestar Animal en sus atribuciones.

La iniciativa se alinea con la reforma constitucional de 2024, que por primera vez incorporó a los animales en la Carta Magna y facultó al Congreso de la Unión a legislar en materia de protección y bienestar animal.

“Contar con una comisión que integre formalmente el bienestar animal permitirá que la agenda de los animales tenga la prioridad e institucionalidad que merece. Esta iniciativa incorpora como obligación que los temas en materia de bienestar animal se discutan forzosamente con ese criterio al respecto de las iniciativas legislativas que proponen las y los legisladores con ese propósito. Este es un paso más hacia la institucionalización del bienestar animal”, explica Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.

¿Qué propone la reforma a la Ley Orgánica?

De esta manera, la iniciativa propone cambiar el nombre a Comisión de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados y de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Recursos Naturales y Pesca en el Senado de la República.

Pero el objetivo va más allá de un cambio de nombre: en el Congreso, las comisiones son las encargadas de dictaminar leyes, es decir, de construir el texto más adecuado para la legislación y que será sometido a la consideración del Pleno para su aprobación.

Es en estos espacios donde la sociedad puede ejercer mayor presión para hacer escuchar sus exigencias y opiniones, pues es existe mayor posibilidad de diálogo con los legisladores que las integran. De aprobarse, se abre la puerta a la construcción de leyes más justas y sólidas para todos los animales.

“La propuesta responde también a la necesidad de reconocer a los animales más allá del medio ambiente; son seres conscientes que tienen sus propios intereses y sus vidas importan por sí mismas”, concluye Dulce Ramírez.