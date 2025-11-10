El Gasto Federal para 2026 “deja en el abandono a Jalisco”, se quejan diputados del PAN

Omar Borboa, Juan Pablo Colín y Miguel Ángel Monraz. El PAN dijo que el gobierno federal "premia" la lealtad de los estados morenistas.

De nada han servido lo acercamientos del gobernador Pablo Lemus con la presidenta Claudia Sheinbaum y de los diputados federales de MC con Morena, porque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, otra vez “deja en el abandono a Jalisco”.

El líder estatal del PAN, Juan Pablo Colín Aguilar, señaló que, en salud, reconstrucción de carreteras, obra social y seguridad, Jalisco sufrirá reducciones en el gasto que le llega de la federación.

El gasto federal redujo 10% su monto en salud; 58% en subsidios para educación y 41% en proyectos de conservación ambiental. ¿Dónde quedó el apoyo económico federal para sanear el río Lerma y para remodelar la red carretera?, se preguntó.

“Los subsidios caen en educación 58%, en salud baja más de 10%. Que bueno que desaparecieron del presupuesto la Mega farmacia, de repente desapareció, después de todo lo que dijo el presidente de la república pasado que la Mega farmacia iba a ser eficiente, ni siquiera en el presupuesto aparece y desapareció. Esto tiene que ver con el 10% que bajo en salud y el tema de proyectos ambientales cae 41%. Eso sí, ¿qué creen que se lleva todo el presupuesto, por su lealtad política: mientras Jalisco recibe recortes, Chiapas sube 4.4%; el estado de México sube 3.5 por ciento”, explicó.

El legislador federal Miguel Ángel Monraz, precisó que para 2026 se redujeron 5% los recursos para conservación de carreteras federales, pese a las peticiones que hicieron alcaldes de la región Altos Norte, como Lagos de Moreno o Jalostotitlán, y de la región Costa Sur, como el presidente municipal de Autlán, quienes se quejaron del deterioro que sufre, sobre todo, la carretera federal 80.

“Prácticamente bajó cerca de 5% de la inversión (en carreteras) de lo que ya se tenía para 2025 hacia el 2026 y prácticamente Jalisco necesitaba 5 mil millones de pesos para infraestructura carretera y lo que quedó a nivel federal son 10 mil millones de pesos y Jalisco necesita cinco mil millones, bajó la inversión aquí en el estado, ni siquiera fue la misma que tenía en 2025 y ahora dependeremos del humor del gobierno federal”, subrayó.

Los diputados federales del PAN, Miguel Ángel Monraz y Omar Borboa, se quejaron de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, el campo está olvidado, esto pese a las protestas que realizaron productores de maíz de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

“El campo es un área estratégica y hoy el gobierno federal lo tiene totalmente abandonado. Cada año, el presupuesto federal se ha reducido entre 3 y 5% para los agroproductores”, dijo Monraz, quien dijo que en este gobierno y el anterior, casi todos los programas de apoyo al campo han desaparecido.