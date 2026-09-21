Llaman a empresas de plataforma a cancelar los servicios de transporte de personas en motos

En Jalisco, la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte prohibe el servicio de moto para trasladar a personas.

Ante el caso del feminicidio de Karla Pérez Jiménez, estudiante de la carrera de medicina en la Universidad Cuauhtémoc, que utilizó un servicio de moto de Uber y cuyo conductor está detenido, la diputada de MC, Mónica Magaña, pidió que la empresa acepte aplicar mayores medidas de seguridad para el servicio de transporte de empresas de plataformas.

La empresa Uber ha impugnado en dos ocasiones reformas a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, donde se obliga a los autos de plataforma a tener botón de pánico.

La legisladora, quien integra la Comisión de Movilidad del Congreso, añadió que el servicio en motos para transportar a personas debe seguir en calidad de “prohibido” en Jalisco.

“¿Qué medidas de seguridad incluimos en la ley? un botón de pánico, una conexión inmediata de seguridad para saber en dónde se está moviendo ese vehículo, la necesidad de protocolos y de capacitación para todos los conductores, pero también una responsabilidad incluso solidaria de las plataformas, ante situaciones como esta. Yo, desde la Comisión de Movilidad que presidí el trienio pasado lo dejamos muy claro, la seguridad de los usuarios y de los conductores no es un aspecto a negociar”, enfatizó.

“Me parece absolutamente lamentable que las plataformas no han dejado de impugnar las reformas a la Ley y me parece muy irresponsable también. Hoy, debemos poner sobre la mesa por tercera vez en cuatro años, la urgente regulación y corresponsabilidad de las plataformas”, subrayó.

La legisladora afirmó que el servicio de mensajería en motos es adecuado. Sin embargo, debe permanecer prohibido y no permitirse el servicio de motos que transporten a personas, como sucedió con la estudiante Karla.

“La ley es muy clara en que, por ejemplo, las motocicletas, solo de cierto tamaño pueden llegar a tener otra persona más para moverse, pero la norma habla de que lo ideal es que sea solo una y es por eso muy importante que existan reglas muy claras. Mi preocupación es que las plataformas las sigan impugnando cada vez que se busca dejarles reglas claras, a pesar del servicio y las condiciones en las que los ofrecen”, indicó.

Del servicio que ofrecen las motos en paquetería -Uber Favor, Didi Favor- “todos estos los entendemos, pero de eso a que estén en la posibilidad de trasladar a personas ahí estás metiéndote con la seguridad vial que es uno los puntos medulares de esta Ley de Movilidad”, afirmó la entrevistada.

El artículo 215 fracción XVI de la Ley de Movilidad prohíbe usar motocicletas para transporte de personas. Las multas a los conductores van desde los 19 mil pesos hasta los 22 mil 628 pesos.

Las motos son enviadas al corralón y se les aplican cargos por grúa y resguardo.