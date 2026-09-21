Capacitan a profesionales de Jalisco en reinserción social, salud mental y atención de adicciones

. .

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los profesionales que intervienen en materia de salud mental y adicciones, el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco realizó una capacitación especializada enfocada en los retos de la reinserción social y la construcción de estrategias de atención integral para las personas en proceso de recuperación.

La actividad formó parte del Diplomado en Intervención Estratégica para el Abordaje de la Salud Mental y las Adicciones, impulsado por el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco (CESMA), como parte de las acciones orientadas a la profesionalización de quienes participan en la prevención, atención e intervención de estas problemáticas.

La sesión, denominada “Reinserción Social, obstáculos generales y cómo generar un plan de reinserción”, estuvo dirigida a personas servidoras públicas de los ámbitos estatal y municipal, así como a profesionales vinculados con la atención y rehabilitación en centros especializados de la entidad.

Durante la capacitación virtual participaron alrededor de 100 personas, quienes analizaron los principales desafíos que enfrentan las personas al reincorporarse a la vida familiar, comunitaria y laboral después de atravesar procesos relacionados con adicciones o afectaciones a la salud mental.

Asimismo, se compartieron herramientas para la elaboración de planes de reinserción social enfocados en la recuperación de vínculos familiares y comunitarios, la reconstrucción de proyectos de vida y el fortalecimiento de habilidades que favorezcan una participación activa en la sociedad.

La capacitación estuvo a cargo de André Jair Carmona Ramírez, psicólogo e integrante del equipo del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, quien cuenta con experiencia en prevención y tratamiento de adicciones.

El Centro de Prevención Social destacó que los procesos de recuperación requieren una visión integral que vaya más allá de la atención médica o terapéutica, al considerar también la necesidad de generar condiciones favorables para que las personas recuperen responsabilidades, actividades productivas, relaciones sociales y metas personales.

Con este tipo de acciones, el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco refrenda su compromiso con la formación continua de quienes trabajan en la atención de la salud mental y las adicciones, promoviendo herramientas que permitan desarrollar procesos de reinserción social más sólidos, inclusivos y orientados a la recuperación integral de las personas.