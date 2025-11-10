Vero Delgadillo entrega equipo médico, calles y parques por casi 60 millones de pesos y anuncia trabajos de acupuntura urbana en Guadalajara

En una semana de intensa actividad, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, encabezó la entrega de equipamiento médico de alta tecnología, la rehabilitación de parques y vialidades, y el anuncio de nuevas acciones de acupuntura urbana en distintas colonias del municipio. En total, la inversión asciende a casi 60 millones de pesos destinados a fortalecer la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Servicios Médicos con tecnología de vanguardia

Durante su visita a la Cruz Verde Ignacio Allende, Vero Delgadillo entregó oficialmente nuevo equipo de imagenología adquirido con recursos propios del Ayuntamiento. Con una inversión de 50 millones de pesos, el equipamiento incluye nueve equipos de Rayos X (seis fijos y tres móviles), dos tomógrafos, dos ultrasonidos y un Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS).

Los dispositivos ya operan en las Unidades Delgadillo Araujo, Francisco Ruíz Sánchez, Leonardo Oliva, Ernesto Arias, Ignacio Allende y Mario Rivas Souza, permitiendo diagnósticos más rápidos, certeros y oportunos.

“Es la primera vez que se realiza una adquisición de este tipo con recursos propios. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de brindar servicios médicos de calidad a las y los tapatíos”, señaló Delgadillo.

La Presidenta recordó además que su administración ha reforzado el sistema de salud municipal con la compra de siete nuevas ambulancias, la rehabilitación de los edificios de las Cruz Verde y la adquisición de medicamentos, acciones que consolidan el compromiso de hacer de Guadalajara La Ciudad que te Cuida.

Renovación de parques y vialidades en Providencia

En el marco del programa Sábado de Corresponsabilidad, Vero Delgadillo entregó la rehabilitación del Parque Italia, el parque canino y la repavimentación de la Avenida Montevideo, en la colonia Providencia.

Estas obras, consideradas estratégicas para la zona, tuvieron una inversión de 9.1 millones de pesos. En el caso de la Avenida Montevideo, se sustituyó la superficie de rodamiento en el tramo comprendido entre Pablo Casals y Circuito Madrigal, mejorando la movilidad y seguridad vial en un corredor donde se ubican escuelas y servicios comunitarios.

En los parques intervenidos se renovaron las áreas lúdicas, el foro, las banquetas y la iluminación, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, accesibles y agradables para las familias.

Acupuntura urbana en la colonia Agustín Yáñez

Como parte del Martes Comunitario, la Presidenta Municipal anunció la inversión de 500 mil pesos para acciones de acupuntura urbana en la colonia Agustín Yáñez.

Estas intervenciones se enfocarán en la rehabilitación de banquetas prioritarias, con el fin de mejorar la movilidad peatonal y garantizar espacios accesibles para todas las personas.

“Estas acciones son pequeñas pero muy significativas. La acupuntura urbana busca mejorar la calidad de vida en cada colonia, atendiendo los puntos que más lo necesitan”, explicó Delgadillo.

