Acercan servicios Quirino y Maye Villa de Lemus a la comunidad indígena de Cuexcomatitlán

La comunidad indígena Sergio Barrios, en la delegación de Cuexcomatitlán, fue sede de la brigada “Yo Jalisco”, una jornada integral de atención ciudadana que reunió servicios médicos, jurídicos, educativos y sociales, impulsada por el Gobierno de Jalisco con el respaldo del Ayuntamiento de Tlajomulco.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presente en la jornada, destaca que estas acciones reflejan la visión de un gobierno cercano, que trabaja en equipo para garantizar derechos y oportunidades en todos los rincones del municipio.

“Estas brigadas tienen temas de salud, asesoría legal; vamos a poder obtener nuestras tarjetas de Salud Cerca de Ti, realizar trámites en diferentes áreas. Se trata de que esta feria, además de brindar servicios de las distintas instituciones, sume esfuerzos con los OPD, el INDAJO y el Instituto de la Mujer”, expresa el alcalde.

“Desde el primer día no han dejado de poner los ojos en Tlajomulco en distintos temas”, añade al reconocer el apoyo del Gobierno de Jalisco.

El alcalde resalta la colaboración de dependencias como DIF Jalisco, DIF Tlajomulco, Servicios de Salud Jalisco, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Social, el Registro Civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras instituciones que participaron en la jornada.

Acercan servicios a la comunidad de Cuexcomatitlán

Por su parte, Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco, asegura que trabajan de manera permanente con Tlajomulco para apoyar a las familias que más lo necesitan.

“Hagan uso de todos los servicios que traemos el día de hoy, como educación, salud, Registro Civil, Procuraduría Social, salud animal y el DIF. También traemos despensas. Aprovechen, no tengan miedo; un diagnóstico temprano puede salvar vidas”, señala.

Durante la jornada se brindaron servicios gratuitos como atención médica integral, salud dental y del adulto mayor, además de la instalación de un nuevo módulo para la expedición de certificados de discapacidad en Tlajomulco.

