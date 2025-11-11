Brinda INMUJERES Tlaquepaque atención gratuita a más de 600 mujeres en situación de violencia

Con el compromiso de erradicar la violencia de género y garantizar la igualdad de oportunidades, el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva (INMUJERES) de San Pedro Tlaquepaque ha brindado atención integral, orientación y acompañamiento gratuito a más de 600 mujeres que enfrentan situaciones de violencia en el municipio.

La directora del Instituto, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, explicó que la dependencia trabaja bajo una estrategia enfocada en prevenir, atender y erradicar la violencia en todas sus formas —física, psicológica, sexual, económica y patrimonial—, priorizando siempre la atención con perspectiva de género.

“En este espacio las mujeres pueden encontrar apoyo a través de un equipo de primer contacto, que las atenderá de acuerdo con sus necesidades, las orientará y, en caso de requerirlo, las canalizará al área correspondiente”, señaló la directora.

El modelo de atención incluye canalizaciones jurídicas, asesorías legales, acompañamiento psicológico y apoyo de trabajo social, con el propósito de ofrecer contención emocional, orientación oportuna y soluciones efectivas en cada caso.

Vázquez Casillas destacó que, en coordinación con el Centro de Justicia para las Mujeres, la Fiscalía del Estado y otras instancias municipales y estatales, se garantiza un acompañamiento integral, confidencial y con pleno respeto a los derechos humanos.

Además, el INMUJERES impulsa la autonomía económica de las mujeres mediante programas de vinculación laboral, conectándolas con empresas y bolsas de trabajo que promueven su independencia y fortalecen su desarrollo personal y profesional.

Las mujeres que requieran apoyo o asesoría pueden acudir directamente al INMUJERES Tlaquepaque, ubicado en la Unidad Administrativa Pila Seca, local 10, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas, o comunicarse para recibir orientación gratuita y confidencial.