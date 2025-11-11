Descuentos, meses sin intereses y horarios extendidos: así aplicará el Buen Fin fiscal en Jalisco

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco anunció una serie de descuentos y facilidades de pago que estarán vigentes del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, como parte del programa de estímulos fiscales del Buen Fin.

El titular de la dependencia, Luis García Sotelo, informó que las medidas buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, acercar los servicios a la ciudadanía y apoyar la economía de las familias jaliscienses.

“Tenemos una serie de noticias importantes para los contribuyentes, sobre todo para efectos de lo que se denomina el Buen Fin (...), con la lógica de seguir acercándonos de manera más oportuna y más fácil a los contribuyentes”, señaló García Sotelo.

Descuentos y facilidades

La Jefa del Servicio Estatal Tributario, Dahely Dessireé Carranza Viesca, precisó que se aplicará un descuento del 70% en multas y recargos por omisión del pago de refrendo cuando el trámite se realice en línea, y de 60% en caso de hacerlo de forma presencial en cualquiera de las 135 oficinas recaudadoras del estado.

En el caso de las fotoinfracciones, el descuento será de 60% en línea y 50% en oficinas recaudadoras.

Además, los contribuyentes podrán aprovechar meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito de BBVA, Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte, HSBC, entre otras instituciones.

Los pagos también podrán efectuarse en tiendas y plataformas aliadas, como Oxxo, Farmacias del Ahorro, Chedraui, Walmart, Soriana, Elektra y Coppel.

“Nuestro Buen Fin va a durar un mes, y adicional al programa que traemos de regularización y a los descuentos en caja y en línea, también el contribuyente va a tener la oportunidad de pagar a meses sin intereses”, agregó Carranza Viesca.

Horarios ampliados y módulos de atención

Para atender la alta demanda, la Secretaría ampliará los horarios de atención en las Oficinas Recaudadoras del Área Metropolitana de Guadalajara del 17 de noviembre al 31 de diciembre.

De lunes a viernes abrirán de 8:00 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. En el CISZ de Zapopan (Oficina Recaudadora 135) el horario se extenderá hasta las 22:00 horas.

“Hay personas que no tienen la facilidad para hacerlo en horario matutino, por eso hemos decidido ofrecer horarios más amplios para facilitar el trámite de sustitución de placas”, explicó García Sotelo.

Convenios con Italika y Coppel

Con el fin de acercar los servicios y fortalecer la seguridad vial, la Secretaría y el Servicio Estatal Tributario (SET) firmaron convenios con Italika y Coppel para instalar módulos de emplacamiento de motocicletas nuevas.

El primer módulo abrirá el 14 de noviembre en Elektra Mega Tlaquepaque, y el segundo el 18 de noviembre en Elektra Tonalá. En la primera quincena de diciembre se sumarán módulos en Guadalajara, Zapopan y Zapotlanejo.

Estos espacios permitirán realizar inscripción al padrón vehicular, entrega de placas, calcomanías y tarjetas de circulación de manera inmediata.

“A partir de noviembre ya va a haber módulos oficiales de inscripción al padrón vehicular en estas tiendas, conveniados con la Secretaría de Hacienda, para eficientar el proceso de obtención de placas”, explicó Giovanna Vidal Cedano, Subsecretaria de Ingresos.

Sustitución gratuita de placas

El secretario recordó que la sustitución gratuita de placas continúa vigente durante 2025, y advirtió que los vehículos que no completen el trámite no podrán circular el próximo año.

Hasta el momento, 738 mil 176 sustituciones se han realizado en todo el estado, siendo octubre el mes con mayor número de trámites, con más de 150 mil.

Los interesados pueden agendar cita y realizar el proceso en sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora.

La Secretaría invitó a las y los contribuyentes a aprovechar las facilidades, recordando que los trámites pueden realizarse en ventanilla o en línea de manera segura, ágil y sin filas.