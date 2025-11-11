Diputadas del PRI y MC afirman que el gasto federal “castiga” a Jalisco

. Aspecto del deterioro de la carretera 80 que va a los Altos de Jalisco.

El gobierno federal “castiga a Jalisco”, al no asignarle recursos económicos al Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), para conservar y dar mantenimiento a la red carretera federal, que se encuentra en deplorables condiciones.

Las diputadas locales María del Refugio Camarena y Gabriela Cárdenas, en entrevistas por separado, se quejaron del abandono en que seguirán las carreteras federales. Lo peor de todo es que los baches y agujeros que tienen las vías de comunicación, provocan accidentes que cuestan vidas de los jaliscienses.

“No hay recurso etiquetado y ustedes recordarán la última vez que vino la presidenta Claudia Sheinbaum a dar su informe aquí en el estado de Jalisco, públicamente dijo que todas las carreteras federales se iban a restablecer; todas las carreteras federales de Jalisco -todas sin excepción-. Yo creo que todos esperamos eso, pero no hay presupuesto, ¿cómo le van a hacer?. Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Ojalá que algo se pueda hacer con el presupuesto federal, que volteen a ver a Jalisco, porque Jalisco se merece mucho más”, expresó Cuquis Camarena.

Por su parte, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, se quejó de que la federación no solo no asignó dinero para el arreglo de las carreteras federales, sino que a la UdeG apenas le aumentó 1.6% al subsidio federal y tampoco se corrige el desabasto de medicinas ni hay inversión para construir hospitales.

“En materia de las carreteras (no hay gasto para 2026) , en materia de salud, seguimos sin medicamentos para las personas con cáncer, para nuestras niñas y niños, las personas con enfermedades renales, caray, no hay medicamentos, no hay inversión en hospitales, no hay inversión en lo que más necesita la gente de Jalisco y, por supuesto, que nosotros lo vemos como un castigo. Y ya ni siquiera estamos hablando de partidos políticos. Yo aquí lo que quiero decirles es que tenemos que ver los presupuestos con las causas, con las personas, con los temas que son importantes para nuestra gente. Aquí en Jalisco nos tenemos que poner la camiseta del estado de Jalisco, de que defendemos a nuestro estado y nuestra gente”, subrayó.

Las legisladoras señalaron que desde la tribuna del Congreso de Jalisco se tiene que alzar la voz para reclamar el abandono del presupuesto federal asignado al estado.