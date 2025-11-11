El SIAPA de Jalisco alerta sobre fraudes en el cobro de agua

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) emitió una alerta a la población ante la detección de intentos de fraude relacionados con el cobro irregular del servicio de agua en el estado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución advirtió que personas ajenas al organismo se hacen pasar por gestores o funcionarios con el supuesto fin de eliminar adeudos o realizar convenios a domicilio, lo cual constituye un delito.

“Si recibes llamadas o mensajes vía WhatsApp en los que gestores externos te ayudan a eliminar adeudos con el #SIAPA, ten mucho cuidado, se trata de un fraude. Nuestro personal no realiza cobros ni convenios a domicilio; acude a nuestras sucursales y evita ser víctima de un fraude”, informó el organismo.

El SIAPA llamó a los usuarios a utilizar únicamente los canales oficiales para cualquier trámite o pago relacionado con el servicio de agua, y a denunciar cualquier irregularidad a través del correo contraloria@siapa.gob.mx o al teléfono 33 3837 4200 ext. 4015.

La dependencia explicó que detectó varios reportes de ciudadanos que recibieron llamadas o mensajes sospechosos de personas que ofrecían “borrar adeudos” o “negociar descuentos” fuera de los canales institucionales, lo que derivó en la alerta pública.

Además, recordó que su personal no está autorizado para realizar cobros a domicilio, por lo que cualquier individuo que lo haga está incurriendo en una conducta ilícita.

De acuerdo con el Artículo 250 del Código Penal Federal, toda persona que se haga pasar por funcionario público para obtener un beneficio económico puede ser castigada con penas de uno a seis años de prisión y una multa de cien a trescientos días.

El SIAPA exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de sus medios oficiales y a no compartir datos personales o financieros con terceros que se identifiquen falsamente como personal del organismo.