Lanza Tlajomulco descuentos de hasta 75% en predial, agua y multas municipales

El Gobierno de Tlajomulco, a través de la Tesorería Municipal, anunció el inicio de su campaña de descuentos de fin de año 2025, una iniciativa que busca apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas.

Del 10 de noviembre al 19 de diciembre, las y los contribuyentes podrán aprovechar un 75% de descuento en multas y recargos de predial y agua potable, así como un 50% en multas de movilidad municipal, con el fin de regularizar sus pagos y ponerse al corriente.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, explicó que la medida se suma a las acciones de regularización que el municipio ha impulsado durante todo el año.

“Estamos programando un 75 por ciento de descuento en multas y recargos en Predial y Agua Potable. Ya tenemos muchas cuentas que se pusieron al corriente durante el transcurso del año con las prescripciones que hemos estado aplicando, las cuales todavía siguen vigentes. (…) Asimismo, también estamos aplicando un 50 por ciento de descuento para las multas de movilidad municipal”, señaló el funcionario.

Los descuentos están habilitados automáticamente en el sistema, por lo que las y los ciudadanos pueden acudir a cualquier recaudadora municipal o realizar sus pagos en línea a través del portal oficial: https://tesoreria.tlajomulco.gob.mx/Impuestos/

Los pagos presenciales se podrán realizar de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, en los módulos ubicados en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), Plaza Gavilanes, CAT Zona Valle, Plaza Las Vírgenes y en las delegaciones de Cajititlán, La Alameda, San Agustín, San Miguel Cuyutlán, San Sebastián el Grande, Santa Cruz de las Flores y Santa Cruz del Valle.

Además, se habilitarán puntos de pago durante los fines de semana en el Registro Civil 1, la Cruz Verde, kioscos digitales, tiendas OXXO y en los bancos Citibanamex, HSBC, Scotiabank, BBVA, Banorte y Santander.

Por otra parte, las y los contribuyentes con más de cinco años de adeudo en predial o agua potable podrán solicitar la prescripción de cuentas anteriores a 2019, presentando identificación oficial y firmando la solicitud correspondiente.

Con esta campaña, el Gobierno de Tlajomulco reafirma su compromiso de mantener unas finanzas municipales sanas y brindar facilidades para que la ciudadanía cumpla con sus responsabilidades fiscales.