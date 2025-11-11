Los secretarios de Seguridad y de Gobierno serán los primeros en acudir a la Glosa del Informe de Lemus

. La Diputada del PRI, María del Refugio Camarena presidió la sesión de la Junta de Coordinación Política.

Se definió el calendario y el formato de las sesiones de glosa o análisis del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus.

En sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se aprobó que, del 18 al 27 de noviembre, tendrán que comparecer ante el pleno del Congreso, los integrantes de la mayor parte del Gabinete Estatal, informó la diputada del PRI, María del Refugio Camarena Jáuregui, quien precisó que para evitar que algunos funcionarios estatales evadan algunas preguntas, el nuevo formato será que un diputado haga una pregunta y el secretario estatal tendrá que responderla al momento.

En la primera sesión, acudirá el Gabinete Estatal, el 18 de noviembre a las 9 de la mañana, integrado por el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora y el secretario de Seguridad Pública. Juan Pablo Hernández.

“El formato de la glosa anterior o lo que se ha venido haciendo en el Legislativo es una manera de evadir los cuestionamientos de las y los legisladores, porque es muy fácil, ‘ahí les van las todas las 20 preguntas’, el montón de preguntas y contestan en un tiempo determinado, primeramente las que les conviene y al final, dejamos 2 o 3 minutos para lo que no me conviene”, explicó la legisladora.

En el segundo día, previsto para el 19 de noviembre, acudirá la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya y el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, según confirmó la diputada Camarena.

“El formato de la glosa que nosotros estamos implementando y que por primera vez va a ser en una sesión de pleno, estamos todas y todos de acuerdo en que así sea. Será un ejercicio de rendición de cuentas para las y los funcionarios del Ejecutivo, y buscamos que sea productivo”, apuntó.

El 21 de noviembre está prevista la comparecencia del titular del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), Juan Partida y del secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

A petición de la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, se hará una sesión de glosa en la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, con los titulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), así como de los directores de las comisiones de Atención a Víctimas y de Búsqueda de Personas.