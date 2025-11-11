Se aprobó la actualización de las Tablas de Valores en 121 municipios de Jalisco

. Gabriela Cárdenas presidenta de la Comisión de Hacienda.

En forma unánime, los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso, aprobaron la actualización de las Tablas de Valores Catastrales de 121 de los 125 ayuntamientos de Jalisco.

Las Tablas de Valores incluyen los precios catastrales de viviendas, locales comerciales y lotes urbanos y a partir de esos valores, cada ayuntamiento cobra el impuesto predial a los ciudadanos, de ahí la importancia del tema.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó que hay 16 ayuntamientos que propusieron aumentos superiores a 15%, esto debido a que hacía varios años que no actualizaban los valores de las propiedades en sus municipios.

“¿Por qué es importante hablar de la actualización de Tablas de Valores?, porque este es el tema de donde surge el predial, que es el principal mecanismo a través del cual los ayuntamientos se hacen de de recursos propios para dejar de depender en mayor medida del presupuesto federalizado. Hay datos que nos confirman que hay un rezago en todo el país en materia de actualización catastral, no hay registros digitales, no hay un catastro actualizado”, explicó.

Los cuatro ayuntamientos que no enviaron las nuevas Tablas de Valores Catastrales al Congreso son Cuautitlán de García Barragán, Tototlán, Tuxcueca y Zapotitlán de Vadillo. En estos municipios las tarifas del impuesto predial se cobrarán con los mismos precios del último año que hicieron cambios en su Catastro.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, pidió que en los casos de los 16 ayuntamientos que piden un incremento superior a 15% se les pida que los aumentos al impuesto predial lo hagan en forma progresiva.

Sobre el tema, la legisladora Gabriela Cárdenas explicó que antes de que las tablas se avalen en el pleno del Legislativo, se revisarán los casos de los 16 municipios referidos.

“Hicimos un trabajo de acercamiento con cada uno de estos ayuntamientos para tratar de entender qué sucedió con sus Catastros y muchos de ellos argumentan que tienen desde el 2018, por ejemplo, alguno que no han actualizado sus Tablas de Valores, algunos del 2020, algunos del 2022, son casos muy particulares, pero definitivamente lo que vamos a hacer en este Congreso es a través de las leyes de ingresos generar unos topes para que, si bien actualizamos sus Tablas de Valores, los jaliscienses no tengan ‘de golpe’ el incremento porcentual que proponen”, dijo.

En el caso del Área Metropolitana de Guadalajara, a Tlaquepaque se le autorizó un incremento de 10%, porque tenía atraso en sus tablas de valores y para Guadalajara el alza fue de 2%.

Los 121 dictámenes aún deben ser puestos a votación en sesión del pleno de la 64 Legislatura.