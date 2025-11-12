Corredores y lomitos se preparan para la Carrera Pedestre 3KAN en Tlaquepaque

Entre ladridos, pasos y sonrisas, San Pedro Tlaquepaque se alista para una de las carreras más entrañables del año: la Carrera Pedestre 3KAN, un evento con causa que une el amor por el deporte y el cariño hacia los lomitos.

Organizada por el Gobierno de Tlaquepaque, a través del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), la cita será el domingo 7 de diciembre en pleno corazón del Pueblo Mágico, donde familias, corredores y sus inseparables mascotas disfrutarán de una mañana llena de energía, alegría y solidaridad.

El director de COMUDE, José David Ruvalcaba Carrillo, explicó que la carrera dará inicio a las 7:00 de la mañana, con salida y meta en el Jardín Hidalgo, y contará con dos categorías para que todos puedan participar:

“La ruta de un kilómetro será para perritos de menos de cinco kilos, y la de tres kilómetros para razas más grandes. El recorrido abarca sitios emblemáticos como el andador de Tlaquepaque, Juárez, la Presidencia Municipal y El Parián”, detalló Ruvalcaba Carrillo.

Con un cupo limitado a 500 participantes, la 3KAN promete una jornada de convivencia responsable y con propósito. La inscripción tiene un costo simbólico de 200 pesos, monto que será destinado al área de Bienestar Animal Tlaquepaque, para fortalecer el cuidado y protección de los peludos que más lo necesitan.

“Será una carrera con causa; cada paso contará para mejorar la atención y los recursos de la dependencia municipal”, destacó el funcionario.

El paquete de participación incluye una playera conmemorativa, paliacate para la mascota, número y medalla para ambos, además de premios en especie para los tres primeros lugares de cada categoría y regalos sorpresa para los asistentes.

Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Consejo Municipal del Deporte, ubicadas en calle Diego Rivera #7, colonia Lomas de Tlaquepaque, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 15:00 horas. La entrega de paquetes se realizará el sábado 6 de diciembre.

Más que una competencia, la Carrera Pedestre 3KAN es una celebración de la empatía, el bienestar animal y la vida en comunidad, donde cada ladrido y cada paso recordarán que correr juntos —humanos y lomitos— también es una forma de hacer el bien.