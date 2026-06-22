Vero Delgadillo llama a cuidar Guadalajara durante la semana mundialista; ya se han recolectado casi 375 toneladas de basura

A unos días de que Guadalajara reciba una nueva jornada de actividades mundialistas y uno de los eventos masivos más esperados de la semana, la presidenta municipal, Vero Delgadillo, hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar los espacios públicos, evitar tirar basura en las calles y colaborar para mantener el orden en la ciudad.

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La alcaldesa recordó que durante los próximos días la capital jalisciense será sede de los encuentros entre Colombia y República del Congo, así como España contra Uruguay, además del concierto gratuito que ofrecerá Alejandro Fernández el jueves en la Glorieta de La Minerva, eventos que atraerán a miles de personas a distintos puntos de la ciudad.

Ante este panorama, Delgadillo pidió a tapatíos y visitantes asumir una actitud corresponsable para conservar en buenas condiciones los sitios donde se concentran los festejos, especialmente en zonas como La Minerva, la avenida Chapultepec y el Centro Histórico.

“Juntas y juntos le demostremos nuestro amor a Guadalajara cuidándola. Cuando vengan a disfrutar de esta fiesta del fútbol, pueden colaborar guardando su basura hasta que encuentren un punto adecuado para depositarla”, expresó la presidenta municipal.

Para facilitar la disposición correcta de los residuos, el Gobierno de Guadalajara instaló 50 islas de basura con alrededor de 200 contenedores distribuidos en puntos estratégicos del primer cuadro de la ciudad, principalmente en las zonas de mayor afluencia turística y de concentración de aficionados.

“ Aprovechen las islas con recipientes que instalamos en el primer cuadro de la ciudad para que puedan depositar ahí sus residuos y que no se queden en las calles”, añadió.

Las autoridades municipales informaron que, desde el inicio de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo, personal de la Coordinación General de Servicios Municipales, la Gerencia Nocturna, Aseo Público y Mantenimiento Urbano mantiene operativos permanentes de limpieza y recolección en los principales puntos de reunión de la ciudad.

Como resultado de estos trabajos, hasta el momento se han recolectado 374.9 toneladas de basura en espacios públicos donde se han desarrollado festejos, actividades culturales y eventos vinculados al torneo.

La alcaldesa también reconoció el comportamiento de la mayoría de los asistentes que han salido a disfrutar del ambiente mundialista, así como el trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad durante los eventos masivos.

Destacó que durante el más reciente partido de la Selección Mexicana los incidentes registrados fueron menores y pudieron ser atendidos de forma inmediata, permitiendo que el orden regresara rápidamente a las zonas de celebración.

Además del ambiente que se vive en las calles, Guadalajara también ha destacado en el ámbito digital. De acuerdo con datos difundidos este fin de semana, la sede tapatía encabeza el ranking de interacción en redes sociales entre las 16 ciudades anfitrionas del Mundial, al acumular cerca de dos millones de interacciones, superando a metrópolis como Los Ángeles, Atlanta y Ciudad de México.

Para el Gobierno de Guadalajara, estos resultados reflejan el entusiasmo con el que la ciudad ha vivido la justa deportiva, pero también representan un reto para mantener una imagen positiva ante visitantes nacionales e internacionales durante los días de mayor actividad mundialista.