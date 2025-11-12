Es necesario que el Congreso reforme el sistema de pensiones del gobierno de Jalisco

Enrique Velázquez, quien ha sido tres veces diputado local. Al sistema de pensiones solo le quedan cuatro años de suficiencia para pagar a jubilados.

El Congreso del Estado tiene que entrarle, junto con los trabajadores del gobierno estatal, los ayuntamientos, los maestros y el personal de los Hospitales Civiles, a la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), aseveró el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González.

El llamado que hizo el diputado local se da luego de que se dio a conocer que el gobernador Pablo Lemus le envió un estudio actuarial al Congreso, en el que señala que al fondo pensionario le quedan cuatro años de vida para sufragar el pago de las jubilaciones a los ex trabajadores.

“De acuerdo al último estado actuarial del Ipejal, el periodo de suficiencia del fondo de pensiones del estado, es de apenas cuatro años. Yo recuerdo aquí muchas veces a Héctor Pizano (ex director del Ipejal) diciendo acerca de la necesidad de hacer algunas reformas al sistema de pensiones. Hubo mesas, hubo estudios actuariales que nos dicen que ese sistema de pensiones tiene que cambiar su forma. Tiene que haber reformas importantes que permitan la viabilidad del esquema. No va a haber un rescate por parte del gobierno, es demasiado dinero el que se requiere y entonces, aquí en el Congreso, tenemos que entrarle con responsabilidad y hacer la reforma necesaria para cambiar el sistema de pensiones”, subrayó.

Enrique Velázquez dijo que en la Legislatura anterior se abordó el tema, sin embargo, no se llegó a acuerdos. Hoy ya no hay tiempo para aplazar el tema.

“Tenemos sí o sí que hacer una Reforma y tenemos que proponer una reforma al régimen de pensiones, con el objetivo de mejorar el sistema actual y el uso de los recursos. Tiene que haber unos cambios importantes, pero tiene que ser en consenso con los trabajadores, particularmente entendiendo que este dinero es de los trabajadores y no una ‘bolsa de gobierno’. Sabemos que las pensiones son el fruto de toda una vida de esfuerzo y que su correcta administración representa no solo una obligación, sino un compromiso ético con quienes han contribuido al desarrollo de nuestro estado. No podemos permitir que los fondos de retiro sean manejados con opacidad y por eso el día de hoy, proponemos una Reforma”, manifestó.

El anuncio lo hizo el diputado Enrique Velázquez, durante la presentación del Informe Anual de Actividades del Grupo Parlamentario de Hagamos.