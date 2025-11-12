Organiza Tlaquepaque carrera a beneficio del cuidado animal

Entre ladridos, pasos y sonrisas, San Pedro Tlaquepaque se alista para celebrar una de las carreras más entrañables del año: la Carrera Pedestre 3KAN, un evento que combina el amor por el deporte con el cariño hacia las mascotas.

Organizada por el Gobierno Municipal, a través del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), la justa se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, con salida y meta en el Jardín Hidalgo, en pleno corazón del Pueblo Mágico. Familias, corredores y sus lomitos compartirán una jornada llena de energía, alegría y solidaridad.

El director de COMUDE, José David Ruvalcaba Carrillo, detalló que el evento comenzará a las 7:00 de la mañana y contará con dos rutas pensadas para todas las razas:

“La ruta de un kilómetro será para perritos de menos de cinco kilos, y la de tres kilómetros para razas más grandes. El recorrido abarca sitios emblemáticos como el andador de Tlaquepaque, Juárez, la presidencia municipal y El Parián”, explicó.

Con un cupo limitado a 500 participantes, la 3KAN busca fomentar la convivencia responsable y con causa. La inscripción tiene un costo simbólico de 200 pesos, recursos que serán destinados al área de Bienestar Animal Tlaquepaque, en apoyo al cuidado y protección de los animales en situación de vulnerabilidad.

“Será una carrera con causa; cada paso contará para mejorar la atención y los recursos de la dependencia municipal”, subrayó Ruvalcaba Carrillo.

El paquete de participación incluye una playera conmemorativa, un paliacate para la mascota, número y medalla para ambos, además de premios en especie para los tres primeros lugares de cada categoría y regalos sorpresa para los asistentes.

Las inscripciones están abiertas en las oficinas del Consejo Municipal del Deporte, ubicadas en calle Diego Rivera #7, colonia Lomas de Tlaquepaque, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. La entrega de paquetes se realizará el sábado 6 de diciembre.

Más que una competencia, la 3KAN es una celebración de la empatía, el bienestar animal y la vida en comunidad, donde cada ladrido y cada paso recordarán que correr juntos, humanos y lomitos, también es una forma de hacer el bien.