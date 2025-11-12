Refrendan industriales de El Salto compromiso para fortalecer la seguridad

El presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Raúl Guitrón Robles, reconoce el trabajo de las autoridades de seguridad pública y de la Fiscalía del Estado de Jalisco por las acciones recientes que permitieron desmantelar una red delictiva que afectaba la tranquilidad y el desarrollo del corredor industrial.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos, en los que dos agentes viales perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Extendemos nuestras condolencias a sus familias y a las instituciones de seguridad a las que pertenecían”, expresa el dirigente empresarial.

Guitrón Robles reitera el compromiso de la AISAC de colaborar estrechamente con los tres niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en la región, proteger la integridad de quienes laboran en las empresas del corredor y garantizar condiciones propicias para la inversión y el empleo.

Asimismo, subraya la importancia de mantener canales de comunicación permanentes entre el sector industrial y las instancias de seguridad, con el propósito de prevenir, denunciar y atender de manera coordinada cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad del entorno productivo.

“La seguridad y el desarrollo económico sostenible solo son posibles en un ambiente de paz, legalidad y respeto”, añade.

La Asociación de Industriales de El Salto reitera que continuará impulsando una agenda común de seguridad, prevención y confianza que contribuya al bienestar de las empresas, sus trabajadores y las comunidades vecinas.