Tlajomulco refuerza seguridad con operativo especial por el Buen Fin 2025

Tlajomulco se prepara para mantener la seguridad durante la jornada comercial más importante del año, se implementará el Operativo de Vigilancia por el Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre.

El dispositivo será encabezado por la Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencia, a través de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con apoyo del C4 Tlajomulco, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado.

El comisario general Eduardo Alonso Silva Ibarra informó que se desplegará un operativo especial con 165 oficiales y 80 cadetes, quienes operarán a bordo de 36 patrullas y 18 motocicletas, reforzando la presencia policial en todo el municipio.

“Vamos a desplegar un mayor estado de fuerza para poder proteger a los ciudadanos, tanto a los habitantes del municipio como a los visitantes, para que puedan realizar sus compras de manera segura”, señaló Silva Ibarra.

Las acciones contemplan patrullajes y vigilancia en plazas comerciales, bancos, tianguis, corredores turísticos y gastronómicos, así como en avenidas principales como López Mateos, carretera a Chapala y Circuito Metropolitano Sur / Vicente Fernández Gómez.

Además, se incrementará la presencia policial en paradas de autobús, parques, unidades deportivas y zonas de alta afluencia, con el fin de prevenir delitos y garantizar un ambiente seguro durante el Buen Fin.

El comisario exhortó a la ciudadanía a utilizar medios electrónicos para realizar sus compras y, en caso de manejar efectivo, aprovechar el servicio de acompañamiento seguro, gratuito y disponible a través del C4 Tlajomulco.

Para solicitar el acompañamiento o reportar cualquier emergencia, se puede llamar al 33 3283 4545 o al 911.