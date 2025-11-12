Tlaquepaque refuerza la seguridad con el Operativo “Buen Fin 2025”

Para garantizar que las compras del Buen Fin 2025 se desarrollen en un ambiente seguro y ordenado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque implementará un operativo especial del 13 al 17 de noviembre, con la participación de alrededor de 500 elementos policiales.

Durante estos días, se reforzarán las labores de patrullaje, vigilancia y presencia preventiva en centros comerciales, tiendas departamentales, corredores comerciales y zonas bancarias de todo el municipio.

El objetivo, explicó la corporación, es proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía, prevenir robos, fraudes o cualquier tipo de delito, y mantener la tranquilidad en los espacios públicos, sin descuidar la operatividad cotidiana.

El monitoreo será apoyado por el C4 municipal y el C5 estatal, que mantendrán una supervisión permanente mediante cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, especialmente en instituciones bancarias y cajeros automáticos.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con la Subdirección de Vialidad, Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipales, el Departamento de Reglamentos, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el fin de ofrecer una cobertura integral de seguridad durante los días de mayor actividad comercial del año.

Las autoridades municipales recomiendan a la población mantener precaución al ingresar o salir de bancos y centros comerciales, evitar portar grandes sumas de efectivo, y verificar que las compras en línea se realicen en sitios seguros y reconocidos.

Asimismo, recordaron que continúa disponible el programa de Acompañamiento Seguro, mediante el cual los ciudadanos pueden solicitar apoyo policial al realizar traslados o retiros de dinero de instituciones bancarias, comunicándose al número 33 3050 3050.