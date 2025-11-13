Regresa el “JugueTlajo” con meta de 20 mil juguetes para niñas y niños de Tlajomulco

Tlajomulco dio el banderazo de arranque del programa JugueTlajo 2025, una iniciativa del DIF municipal que busca reunir 20 mil juguetes para llevar alegría a niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Como parte de esta campaña, el municipio impulsará por primera vez el “JugueTlajo Musical 2025”, una jornada que combina música, baile y actividades familiares para incentivar la participación ciudadana. La entrada al evento será la donación de un juguete nuevo.

La directora general del Sistema DIF Tlajomulco, Anabel Rubio Ramos, subraya que el objetivo es superar la meta del año pasado y ampliar el apoyo en las zonas con mayores necesidades.

“Todo lo que se reúna, tanto en empresas, colegios, el JugueTlajo y las cajas navideñas, será destinado a las comunidades más vulnerables del municipio. Queremos lograr miles de sonrisas en Tlajomulco y que cada pequeño sienta el cariño y el respaldo de su gente”, afirma.

Los centros de acopio operan desde principios de noviembre en el Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT) de Cabecera y Zona Valles, así como en las instalaciones del DIF Tlajomulco. Además, se invitó a escuelas y empresas a instalar contenedores propios para facilitar la recolección.

El organismo recordó que los juguetes deberán ser no bélicos, no incluir baterías y excluir pelotas, con el fin de favorecer la seguridad y el uso adecuado por parte de las niñas y los niños. Rubio Ramos llamó a la ciudadanía a sumarse con un gesto sencillo pero significativo.

“No se trata del tamaño del regalo, sino del detalle y del amor con el que se entrega. Queremos estar cerca de la gente, que las familias sientan el apoyo del DIF, del Gobierno de Tlajomulco y de todas las personas que se suman solidariamente a este hermoso proyecto”, expresa.