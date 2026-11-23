La agencia Fitch Ratings elevó de “Más Débil” a “Rango Medio” la evaluación de la solidez de pasivos y liquidez de Tonalá, luego de que el municipio renegoció las condiciones de uno de sus créditos y redujo el costo de los intereses.

De acuerdo con el tesorero municipal, Iván Antonio Peña Rocha, la mejora se relaciona con el convenio firmado en septiembre de 2026 con Banorte, institución con la que Tonalá mantiene un saldo pendiente de 251.4 millones de pesos.

Entre los cambios del acuerdo destaca la reducción de la sobretasa de interés, que pasó de 1.75 a 0.95 por ciento. También disminuyó de 90 a 70 por ciento la proporción de recursos federales comprometidos como garantía de pago, lo que permite liberar margen financiero para el Ayuntamiento.

Otro factor señalado es que el municipio está por concluir el periodo en el que debía cubrir los pagos más elevados de capital. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene su endeudamiento clasificado como “sostenible”.

El análisis de Fitch también destaca que Tonalá no ha requerido préstamos de corto plazo ni adelantos de participaciones durante los últimos cinco años para cubrir sus gastos corrientes. Según el reporte, el municipio cuenta con liquidez suficiente para atender compromisos inmediatos con proveedores y acreedores, con una relación superior a uno a uno durante los últimos tres años.

En cuanto al adeudo histórico con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), el saldo asciende a 175.7 millones de pesos. El municipio realiza pagos mensuales fijos de 1.33 millones de pesos para cubrirlo.

Gasto operativo concentra la mayor parte del presupuesto

Aunque la evaluación reconoce avances en el manejo de la deuda, Fitch también identifica limitaciones para las finanzas municipales. Una de ellas es la proporción del presupuesto destinada al funcionamiento del Ayuntamiento.

De acuerdo con el documento, alrededor de 83.1 por ciento del presupuesto total se utiliza en gasto operativo, que incluye nómina, servicios y funcionamiento diario. En contraste, 14 por ciento se dirige a obra pública e inversión, lo que deja un margen reducido para realizar recortes inmediatos.

La calificadora también recomendó mejorar la calidad de los reportes contables para que reflejen con mayor precisión la situación financiera del municipio.

La mejora en la evaluación de pasivos y liquidez, por tanto, está acompañada de retos para ampliar la capacidad de inversión y fortalecer la transparencia de la información financiera municipal.