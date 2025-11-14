Tlaquepaque emite recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias en invierno

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Secretaría de Salud Municipal, difundió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, periodo en el que las bajas temperaturas favorecen la aparición de diversos padecimientos.

La secretaria de Salud, Evangelina Torres Vázquez, subrayó la importancia de que la población adopte medidas de autocuidado. “Si estamos sanos, tendremos una mejor calidad de vida; por eso hay que cuidar nuestra salud”, señaló.

Entre las acciones prioritarias, destacó la vacunación contra la influenza y el neumococo, disponible en distintos módulos municipales. “Invito a la población a acudir a los módulos de vacunación más cercanos. Contamos con vacuna contra influenza, neumococo y un esquema completo para los diferentes grupos de edad”, indicó.

La funcionaria también recomendó evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse con varias capas y usar bufanda, gorro y guantes. Además, sugirió fortalecer el sistema inmunológico mediante una dieta rica en vitaminas C y D, junto con una adecuada hidratación.

Recordó que la higiene es un factor clave para evitar contagios, por lo que llamó a lavarse las manos frecuentemente, utilizar cubrebocas en espacios concurridos y cubrirse boca y nariz al toser o estornudar con el antebrazo. Asimismo, exhortó a no automedicarse y acudir al centro de salud ante cualquier síntoma. La Cruz Verde Marcos Monteros, ubicada en Marcos Monteros Ruíz #959, colonia La Capacha, ofrece atención las 24 horas.

Los módulos de vacunación funcionan de 08:30 a 14:30 horas en: Cruz Verde Marcos Monteros; Explanada de la Presidencia Municipal; Expo Ganadera; DIF Los Olivos; DIF Santa María Tequepexpan; Plazas principales de Toluquilla y San Martín de las Flores.

Estos puntos brindan acceso gratuito a las vacunas y orientación preventiva para toda la población.