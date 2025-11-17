Hombre detenido por maltrato de perros dona 225 kilos de croquetas para librar la prisión

El Ministerio Público y el hombre señalado de maltrato animal llegaron a un acuerdo de reparación del daño

Un hombre acusado de mantener en desnutrición a un par de perros y que fue detenido y vinculado a proceso, hizo la donación de 225 kilogramos de croquetas, como reparación del daño para librar el procedimiento penal que se abrió en contra suya.

La Fiscalía del Estado informó que la persona señalada por el delito de crueldad animal entregó el alimento a la Unidad de Bienestar Animal de Guadalajara, el cual servirá para otros canes rescatados que se encuentran en esas instalaciones en espera de adopción.

El 31 de diciembre de 2024, mediante una orden de cateo, el Ministerio Público encargado de asuntos de crueldad animal, rescató en un domicilio de la Calle Colomos, cerca de Alberta, en la Colonia Providencia, de Guadalajara, un perro afgano y un caniche gigante, que permanecían ahí en condiciones inadecuadas y con desnutrición.

El hombre señalado como presunto responsable del maltrato animal, de nombre Luis Antonio “N”, de aproximadamente 60 años de edad, fue detenido y vinculado a proceso el 14 de septiembre de este año, luego de otro cateo de agentes de la Fiscalía.

Un Juzgado de Control le dictó prisión preventiva justificada por seis meses, pero en unas semanas obtuvo la suspensión condicional del proceso, bajo la condición del cumplimiento de un plan de reparación del daño, que en este caso constó en la entrega de 225 kilogramos de croquetas en beneficio de la Unidad de Bienestar Animal del Municipio de Guadalajara.

La croquetas se destinarán a otros animales rescatados

“Este mecanismo busca una solución temprana en algunos casos y reitera el compromiso de esta Representación Social por encontrar distintos caminos hacia la justicia”, resaltó la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia aseguró que los dos perros rescatados fueron adoptados por personal del Colegio Médico Veterinario de Pequeñas Especies, donde reciben un trato digno.

LLAMADO A LA DENUNCIA Y A LA ADOPCIÓN RESPONSABLE

La Fiscalía del Estado expuso que “hace un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna los casos donde se señalen maltratos a los animales, ya que esto permitirá actuar de manera rápida a través de las unidades especializadas”.

La corporación además exhorta a visitar las distintas unidades de protección animal de los municipios de Jalisco, donde existen animalitos de distintas especies en espera de que sean adoptados y de la oportunidad de tener un nuevo hogar.