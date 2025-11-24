Reportan bloqueos en Ocotlán, La Barca y Gómez Farías

FOTO: Facebook Jalisco en Marcha

El delegado del Gobierno Federal en Jalisco, Antonio Pérez Garibay, dio a conocer que en el estado sí hay carreteras que fueron cerradas por transportistas y productores del campo.

El funcionario señaló que hay vías bloqueadas en los municipios de Ocotlán, La Barca y Gómez Farías.“

“Pueden ser bloqueos que vengan de otros estados, pero sí tenemos bloqueos. (En) la secretaría de gobernación tenemos este reporte hasta el momento”, dijo Pérez Garibay.

CERCAN ALCALDÍA DE CD GUZMAN Y SUSPENDEN CLASES EN UDEG

Como parte de las manifestaciones de transportistas y campesinos en Jalisco, la alcaldía de Ciudad Guzmán fue cercada por los inconformes quienes rodearon la sede del gobierno municipal con tractores.

Aparte de los bloqueos en tres municipios reconocidos por el Gobierno de México, existen reportes de otros cierres en autopistas de cuota, entre los que se cuentan los registrados en la vía Guadalajara–Tepic y en la Guadalajara–Colima, a la altura de Sayula, los que suman al de la caseta de Ocotlán, que ya fue reconocido por el delegado federal Antonio Pérez Garibay.

Además, debido a las dificultades para el traslado de estudiantes, la Universidad de Guadalajara suspendió las clases presenciales en sus escuelas de Ocotlán, Atotonilco y La Barca, pertenecientes al Centro Universitario de La Ciénega, en donde sólo habrá clases virtuales.