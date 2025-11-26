Persuaden Policías Viales a un hombre que amenazaba con saltar en estación Plaza Patria

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Manuel Ávila Camacho y Patria, en la colonia Country Club. El incidente comenzó con un reporte al número de emergencias 9-1-1, que alertó sobre un hombre en riesgo inminente dentro de la estación. Unidades de la Policía Vial que se encontraban cerca acudieron al llamado y confirmaron la situación.

Las oficiales Jessica Marlene Flores Martínez y Claudia Karina Cárdenas Cervantes lograron establecer comunicación con el hombre, quien se encontraba visiblemente alterado y aceptó hablar únicamente con ellas.

Mientras las agentes entablaban el diálogo, personal de Bomberos de Zapopan colocó un colchón atrapa caídas como medida de seguridad, en coordinación con la Policía de Zapopan y paramédicos municipales.

Un hombre amenazaba con saltar al vacío en estación Plaza Patria 1 (Cortesía)

Tras varios minutos de conversación y contención, las oficiales consiguieron que el hombre abandonara el borde y se pusiera a salvo sin presentar lesiones. El operativo provocó el cierre total de la circulación sobre avenida Ávila Camacho en sentido poniente-oriente durante las maniobras.

La autoridad vial señaló que actuaciones como ésta forman parte del trabajo coordinado entre distintas dependencias para responder a emergencias que ponen en riesgo la integridad de las personas.