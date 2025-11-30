Firma Tlajomulco convenio con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; es el primer municipio en hacerlo

El Gobierno de Tlajomulco formalizó un Convenio de Colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAVJ), con el propósito de fortalecer la atención a personas que enfrentan situaciones de violencia, agresiones o vulneración de derechos.

La administración municipal señaló que este acuerdo busca mejorar los procesos de acompañamiento y garantizar el acceso a servicios especializados. El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que Tlajomulco es el primer municipio del Estado en establecer esta alianza.

“Nuestro mensaje como municipio es claro: a las víctimas les creemos, las acompañamos y las protegemos. Este convenio reafirma que Tlajomulco es un municipio que no da la espalda, que extiende su mano (…) que este convenio nos ayude a seguir avanzando en términos de justicia, en derechos humanos y en atender a quien más lo necesita”, expresa.

El acuerdo permitirá brindar atención integral, asesoría jurídica, apoyo psicológico y protección a víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos, bajo el modelo de intervención previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado.

También fortalecerá la coordinación entre diversas dependencias municipales, como Derechos Humanos, Seguridad Pública, DIF, Instituto de la Mujer y la Coordinación de Cercanía, con el fin de ofrecer respuestas más oportunas y con enfoque de dignidad.

La titular de la CEEAVJ, Francelia Hernández Cuevas, destacó el alcance del convenio: “Es el primero que celebra la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con un municipio. Se fortalece la atención psicosocial de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, en beneficio primordial de sus habitantes”.

Por su parte, la coordinadora general de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, señaló que el acuerdo permitirá ordenar y mejorar los procesos de derivación, así como garantizar acompañamiento psicológico, jurídico y social para avanzar en mecanismos de reparación más efectivos.

El municipio informó que con esta colaboración se busca ofrecer una atención más sensible e integral a niñas, niños, mujeres y personas adultas que puedan ser víctimas de un delito.