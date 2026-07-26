Laura Haro plantea refundar el Siapa; exige auditorías para enfrentar la crisis del agua

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, consideró que la crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara exige una transformación de fondo del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), empezando por un diagnóstico transparente y auditorías que permitan conocer la situación real del organismo.

Durante entrevista con Crónica, afirma que antes de plantear soluciones es necesario que las autoridades informen con claridad qué ocurre al interior del organismo.

“Yo primero hablaría con la verdad. Creo que hace falta hablar con la verdad y creo que hace falta que todos conozcamos el diagnóstico de lo que está pasando (…) Hay que conocer las tripas del organismo y reconocer que ha habido quienes, indistintamente al partido político, le han hecho mucho daño a la institución”, expone.

Haro señaló que la problemática va más allá del Siapa, pues involucra la gestión hídrica en el estado, aunque insistió en que es indispensable transparentar el funcionamiento del organismo. La dirigente priista cuestionó la falta de resultados sobre auditorías y el manejo financiero del organismo, al señalar que persisten dudas sobre adeudos millonarios y la recuperación de cartera vencida.

“¿Dónde están los temas de las auditorías? ¿Por qué se deben 20 mil millones de pesos? ¿Por qué hay 20 mil millones de pesos perdidos? ¿Y por qué no se han cobrado? Hay municipios metropolitanos, entre ellos Tlaquepaque, que no tienen una sola planta tratadora de agua. ¿Ahí no va a haber responsabilidad?”, reclama.

También llamó a revisar la responsabilidad de los municipios metropolitanos y de la Federación en el financiamiento de la infraestructura hidráulica. Respecto al incremento de las tarifas del servicio, recordó que el PRI se opuso al ajuste y promovió amparos al considerar que no existía un plan que garantizara mejoras para los usuarios.

“No nos vamos a dar un cheque en blanco. Estamos dispuestos a escuchar las alternativas, pero lo que no vamos a estar dispuestos bajo ninguna circunstancia es que salga peor el remedio que la enfermedad”, afirma.

Finalmente, atribuyó al gobierno estatal la responsabilidad de atender la situación.

“Hoy la responsabilidad es del gobierno de Movimiento Ciudadano y que no se hagan patos, es su responsabilidad”, acusa.