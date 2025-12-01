La SCJN anuló impuesto que cobraba Puerto Vallarta a extranjeros que viajaban en cruceros

Llegada del crucero Norwegian Jade al muelle de Puerto Vallarta. Ya no se podrá realizar el cobro especial a los turistas extranjeros.

En forma unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la nulidad de un impuesto de 141 pesos el equivalente a cinco dólares, a extranjeros que ingresaban a Puerto Vallarta, en cruceros.

La ponencia correspondió al ministro Giovanni Azarel Figueroa Mejía, quien consideró que el cobro por concepto de uso de aprovechamiento de servicios, bienes y espacios públicos municipales “es imprecisa y genera incetidumbre a las personas a las que se dirige”.

El cobro estaba vigente en la Ley de Ingresos 2025 del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y fue una iniciativa que propuso el alcalde Luis Munguía González, desde noviembre de 2024.

El gravamen fue aprobado por el Congreso de Jalisco y comenzó a cobrarse desde julio de 2025. La diputada del PVEM, Yussara Canales González, representante del distrito V, con sede en Puerto Vallarta, se opuso en su momento a ese cobro, al considerar que se violaba el derecho al libre tránsito.

La acción de inconstitucionalidad la presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y este día se presentó a votación en la sesión del pleno de la SCJN.

El alcalde de Puerto Vallarta argumentó que el dinero recaudado se iba a invertir en el desarrollo de la infraestructura turística local. IGNACIO PÉREZ VEGA

El alcalde de Puerto Vallarta argumentó que el dinero recaudado se iba a invertir en el desarrollo de la infraestructura turística local. Luis Munguía también señaló cuando se puso vigencia al impuesto, que se trataba de un pago voluntario que no obligaba a los foráneos.