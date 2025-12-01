La secretaria de Medio Ambiente defiende el programa Verificación Responsable ante diputados

Paola Bauche, titular de la Semadet, Yussara Canales, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y el legislador Leonardo Almaguer. La funcionaria estatal atendió casi dos horas las dudas de los diputados, junto con el director de Protección Civil, Sergio Ramírez.

Durante la Glosa del Informe de Gobierno, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche Petersen, defendió el programa de Verificación Responsable, para que siga adelante.

Dijo ante diputados que hasta este lunes 1 de diciembre, se llegó a la meta de verificar un millón de autos en Jalisco. Esa fue la misión que se trazó al primer año, el gobierno de Jalisco, dijo la funcionaria. La cifra exacta es de un millón 4 mil 130 autos revisados.

La funcionaria rindió cuentas ante diputados de la Comisión de Medio Ambiente en el patio central del Congreso.

“El día de hoy llegamos a un millón 4 mil 130 verificaciones. La meta que se tenía para este año 2025 eran un millón de verificaciones. Jalisco cuenta con 23 centros de verificación, 18 en el Área Metropolitana de Guadalajara y cinco en ciudades medias y recordar que el programa es en cumplimiento de las normas 047 y 041 de Semarnat. Para tener un impacto positivo en la calidad del aire lo que nos dicen los modelos realizados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental del EU) es que necesitamos un mínimo de 60% del parque vehicular aprobado”, subrayó.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, quien se opone al programa Verificación Responsable y busca que regrese al programa Afinación Obligatoria, le dijo a la titular de Medio Ambiente que ese millón de autos verificados representa menos de 20% del total de los autos que hay en Jalisco. Por ello, le señaló que lo mejor sería cambiar ese programa, dada su ineficacia para tener una mejor calidad del aire.

“Si la Verificación no está generando resultados ambientales medibles y el propio gobierno reconoce que apenas un porcentaje mínimo de vehículos los han verificado, ¿cuál es el fundamento técnico para seguir sosteniéndolo tal como está?, ¿de cuánto es el monto de inversión que realizó la empresa proveedora de tecnología para el servicio de verificación vehicular”, expresó.

La respuesta de Paola Bauche es que el programa de Verificación Responsable sí funciona, pero se necesita que los autos verificados lleguen a 60% para que se note un aire mas limpio.

“La Verificación Vehicular funciona; funciona cuando todos vamos a verificar nuestros autos, esto lo hemos visto en muchísimos lugares del mundo y tenemos nosotros el caso de la ciudad de México, tan cercano que en los años 80 no se podía respirar, caían los pájaros muertos. Se pone un programa de verificación vehicular obligatorio, con sanciones y se tiene una disminución en los contaminantes muy importante (en la capital del país)”, respondió.

La funcionaria estatal señaló que si Jalisco suspende el programa entonces sí “vamos a tener una pésima calidad de aire”.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, solicitó a la funcionaria estatal que presente mayores detalles de los consejos ciudadanos de las 13 Áreas Naturales Protegidas que tiene Jalisco, ya que hasta hace poco, esas instancias parecía que no realizaban sesiones ni actividades.

Paola Bauche dijo que la Semadet trabaja para declarar tres nuevas Áreas Naturales Protegidas, en breve: la laguna de Atotonilco (en Villa Corona), la sierra de Cacoma (Casimiro Castillo, Villa Purificación y Tomatlán) y el volcán de Tequila.