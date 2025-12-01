Para inhibir abusos, plantean que los policías en Jalisco porten una cámara corporal

La diputada Brenda Carrera señaló que 75% de los ciudadanos sienten desconfianza de los policías. No se tiene el dato de cuánto costaría dotar de una cámara a cada uniformado.

Para que exista un registro preciso de las actividades de los policías municipales y estatales y se genere mayor confianza de los ciudadanos hacia las corporaciones, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Carrera García, propuso el uso obligatorio de cámaras corporales para los uniformados, como ya se usa en 26 estados de la Unión Americana y en Washington, distrito de Columbia.

Actualmente, 75% de los ciudadanos sienten desconfianza de tratar con policías, 67% siente temor y 55% siente rechazo cuando se los encuentran, según la encuesta “Política y Sociedad” realizada por la Universidad del Valle de México (UVM).

“Por eso, hoy propongo una reforma al artículo 58 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es claro: hacer obligatorio que todas y todos los elementos de las fuerzas policiales porten una cámara corporal que registre, de principio a fin, su actuación durante su jornada laboral. Este tipo de tecnología es ya una realidad en muchos lugares del mundo”, dijo.

De aprobarse la reforma, los gobiernos municipales y el gobierno de Jalisco deben dotar del equipo a sus policías.

La legisladora cree que estas cámaras reducirían abusos policiacos.

“Mejoran la transparencia, previenen abusos y actos de corrupción, elevan la calidad del trabajo de los policías, proveen evidencia imparcial en investigaciones, permiten capacitar mejor a las corporaciones y, sobre todo, fortalece la confianza en la ciudadanía”, explicó.

La diputada Brenda Carrera no tiene el dato de cuánto dinero se requiere para equipar a los policías. Sin embargo, cree que la iniciativa que propone busca avanzar hacia un modelo de seguridad moderna, profesional y transparente.

En el caso de la Policía Estatal hay alrededor de 6 mil 300 elementos operativos.