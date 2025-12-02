Aplicarán examen teórico y práctico a aspirantes a magistradas del STJE

Adriana Medina, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia. La convocatoria solo se abrió para mujeres abogadas.

La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso votó en forma unánime los lineamientos para el examen teórico que van a presentar las aspirantes a ocupar las dos vacantes de magistraturas que hay en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ).

La evaluación del examen de conocimientos estará a cargo de un comité conformado por representantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Universidad Panamericana (UP); Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y se llevará a cabo el día 8 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, en el Congreso del Estado, informó la diputada de MC, Adriana Medina, presidenta de la Comisión de Justicia.

El examen de conocimientos consta de 200 preguntas.

“De las 200 preguntas, 50 preguntas las hará cada una de las universidades. Van a participar la UdeG, el ITESO, la Univa y la UP. Cada una de ellas va a dar 50 preguntas. De ahí, se elige de manera aleatoria este examen de 200 preguntas. El examen se responderá de manera electrónica en el patio del Congreso y ahí mismo se les van a dar los resultados a las aspirantes”, explicó.

Las aspirantes contarán con un tiempo máximo de cuatro horas para resolver la prueba. La presidencia de la Comisión publicará los resultados obtenidos a más tardar el día 9 de diciembre.

Hasta ahora se han inscrito cuatro abogadas para competir por las dos magistraturas, quienes también deberán responder a un examen con un caso práctico. El cierre de registros vence este miércoles 3 de diciembre.

“Será otro que es el examen práctico, donde máximo van a estar cuatro horas resolviendo una sentencia, pueden traer las candidatas códigos civiles y penales impresos, para que ellas puedan elaborar la sentencia de esa resolución”, dijo.

Las magistradas que presentarán sus exámenes téoricos y prácticas y que resulten electas, van a ocupar las vacantes de Daniel Espinosa Licón, quien presentó un juicio de amparo y mientras tanto sigue en el cargo y la ex magistrada, María Eugenia Villalobos Ruvalcaba, quien se retiró por jubilación.

En este caso las convocatorias establecen que únicamente pueden participar abogadas mujeres.