Un total de 104 emprendedoras y emprendedores de México, Chile y Colombia concluyeron la 15ª generación de Reto Zapopan, programa municipal que durante tres meses brindó capacitación, asesoría especializada y mentorías a 40 proyectos con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

Durante la ceremonia de graduación, el Gobierno de Zapopan reconoció a los equipos participantes y anunció a los proyectos ganadores de las categorías de Incubación y Aceleración, cuyos premios económicos alcanzaron los 500 mil pesos.

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, felicitó a los participantes y señaló que el programa forma parte de la estrategia del municipio para impulsar la iniciativa privada, atraer inversiones y generar empleos como herramientas para combatir la desigualdad.

“Me gusta estar trabajando con los jóvenes y es por eso que le hemos metido todas las ganas a Reto Zapopan, hay algo que es importante, hoy dan un paso, están dando un paso importante pero no es la culminación, la culminación de emprender no acaba nunca”, expresó.

De acuerdo con el Gobierno municipal, Reto Zapopan se ha consolidado como una de las principales aceleradoras públicas de negocios de América Latina. En sus 15 generaciones ha impulsado alrededor de 900 startups, atendido a dos mil emprendedores y contribuido a la generación de más de 50 mil empleos directos e indirectos.

Por su parte, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, destacó que el programa cumple una década de operación y ha permitido acompañar a más de mil 100 empresas, al vincular sus proyectos con herramientas para desarrollar y consolidar sus modelos de negocio.

La formación de esta generación incluyó 62 horas de trabajo, distribuidas en 24 horas de capacitación en habilidades directivas y técnicas, 10 horas de consultoría especializada en finanzas, marketing y aspectos legales, seis horas de mentoría con empresarios y especialistas, así como 22 horas de talleres prácticos.

La directora de Emprendimiento, Andrea Camila Galván Torres, explicó que el acompañamiento también permitió a los participantes revisar la viabilidad de sus propuestas, cuestionar sus modelos de negocio y realizar modificaciones cuando fue necesario para mejorar sus posibilidades de crecimiento.

El programa contempla dos modalidades: Incubación, dirigida a proyectos que cuentan con un producto mínimo viable y necesitan validar su propuesta con usuarios potenciales, y Aceleración, enfocada en empresas que ya operan y buscan ampliar sus actividades.

Los proyectos ganadores de Reto Zapopan

En la categoría de Ideación e Incubación, que otorgó un premio de 325 mil pesos, fueron reconocidos dos proyectos:

Lean DM: plataforma que conecta información de maquinaria industrial para ofrecer datos operativos en tiempo real, supervisar procesos e identificar posibles fallas y pérdidas durante la producción.

plataforma que conecta información de maquinaria industrial para ofrecer datos operativos en tiempo real, supervisar procesos e identificar posibles fallas y pérdidas durante la producción. Eco Hero: aplicación que utiliza inteligencia artificial para identificar y transformar residuos industriales en materiales aprovechables, con posibilidades de trazabilidad y comercialización.

En la categoría de Escalabilidad y Aceleración, cuyo premio fue de 500 mil pesos, resultó ganador Microendo, empresa que desarrolla biofertilizantes a partir de microorganismos para mejorar el rendimiento de los cultivos, disminuir el uso de fertilizantes químicos y favorecer la captura de carbono en los suelos.

El proyecto cuenta con presencia comercial en México, Colombia y Estados Unidos, además de 15 patentes y un modelo de negocio dirigido a empresas. Durante su participación en Reto Zapopan trabajó en el desarrollo de una estrategia para llegar directamente a los consumidores.

También fue reconocido Towi, una plataforma digital que conecta a compañías aseguradoras con servicios de grúas para gestionar solicitudes de auxilio vial en tiempo real.

Otros programas para emprendedores

El Gobierno de Zapopan complementa Reto Zapopan con otras iniciativas de financiamiento, capacitación y comercialización. Entre ellas se encuentra Adelante Zapopan, que dispone de una bolsa de 500 millones de pesos en créditos con intereses preferenciales y tasa de cero por ciento para mujeres.

También opera Zapopan Tech Hub, que vincula proyectos emprendedores con inversionistas; Tienda Zapopan, que ofrece espacios públicos para comercializar productos sin cobrar comisiones, y Zapopan Exporta, que brinda apoyos para participar en exposiciones internacionales y establecer relaciones comerciales.

A estas iniciativas se suman Zapopan Bilingüe, que ofrece becas del 100 por ciento para estudiar inglés, y Espacios Común, que proporciona áreas gratuitas de coworking con acceso a computadoras, internet y salas de juntas.

Con la graduación de su 15ª generación, Reto Zapopan mantiene su estrategia de acompañamiento a empresas emergentes y proyectos tecnológicos, desde la validación de sus primeras propuestas hasta la búsqueda de oportunidades para ampliar sus operaciones.