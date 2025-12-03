Cae banda de asaltantes; se hacían pasar como repartidores de envíos por paquetería

Presuntos ladrones que operaban en el oriente de Guadalajara

La Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación de la Fiscalía de Jalisco cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer y cinco hombres que presuntamente integraban una banda de ladrones de domicilios particulares.

Con las pruebas de cargo aportadas por la Fiscalía, los seis señalados como probables delincuentes quedaron vinculados a proceso y se encuentran presos en Puente Grande, acusados de robo calificado.

Según se informó, los hechos por los que se les imputó ocurrieron la noche del pasado 25 de septiembre, en una vivienda de la colonia Cuauhtémoc, ubicada al oriente del municipio de Guadalajara.

Las moradoras de la finca -madre e hija— en su denuncia ante el Ministerio Público relataron que mientras se encontraban en una de las recámaras de su casa, oyeron que tocaron el timbre y al asomarse para ver quién era, se encontraron con una mujer que decía trabajar para una empresa de paquetería y que tenía una entrega pendiente en ese domicilio.

Las víctimas negaron estar a la espera de algún envío, pero en eso un sujeto saltó desde la azotea hacia el interior de la vivienda y las amenazó con una pistola; enseguida, abrió la puerta para dar paso a otros individuos.

Las dos mujeres fueron amarradas y entonces el grupo de cinco sujetos y la mujer registró cada una de las habitaciones para tomar relojes, joyería y dinero en efectivo antes de huir.

Después de las indagatorias del caso, se logró identificar a los presuntos participantes y se les capturó para remitirlos a un juzgado, en donde se dictó como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa en contra de Brayan Eduardo “N”, José Adrián “N”, José Francisco “N”, Kevin Said “N”, Ricardo “N” y Thalia Guadalupe “N”, en tanto concluyen las averiguaciones y el proceso en vías de una sentencia, “que pudiera ser de hasta 15 años de prisión”, según estima la Fiscalía del Estado.