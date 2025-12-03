Reforzarán el C5 y más personal para Ciencias Forenses, Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas

De pie, Alberto Esquer, jefe del Gabinete Estatal. Se instalarán más cámaras de videovigilancia en las regiones foráneas del estado.

La Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso del Estado propuso que se asignen 352 millones de pesos adicionales a diversas áreas del Gobierno de Jalisco para 2026 y así atender los reclamos de los colectivos de familiares que exigen que se busque con vida a sus seres queridos y se atienda la crisis de identificación de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

La petición se hizo durante una mesa de trabajo a la que acudieron el jefe del Gabinete Estatal, Alberto Esquer, el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, así como los titulares del IJCF, la Vice Fiscalía de Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y la Comisión de Atención a Víctimas.

La diputada Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión Especial, expresó que estaba en desacuerdo que 700 millones de pesos para ampliar el sistema de videovigilancia C5 el año próximo, se incluyan como apoyo al tema de personas desaparecidas. Al final, se aceptó que así quede, pero con una condición:

“Bueno, déjalo ahí (ese gasto al C5), pero garanticemos que todas las cámaras sí van a servir y entonces vamos a tener acceso 24/7 a todas las cámaras y que nunca más vaya a ser un pretexto de ninguna entidad de decir ‘no se vió’, porque eso ha sido revictimizante para todos los casos de desaparición”, expuso la legisladora.

El jefe de Gabinete, Alberto Esquer, afirmó que, tras esta mesa de trabajo, se aceptó que en el Presupuesto Estatal 2026, se añada un anexo de recursos para atender la crisis humanitaria que vive Jalisco.

Entre las acciones autorizadas se anunció que habrá nuevas sedes del ICJF en Puerto Vallarta, en Lagos de Moreno y por definir, ya sea en Autlán-El Grullo o en la región Norte. Ahí se reforzaría el trabajo de las comisiones de Búsqueda de Personas y Atención a Víctimas.

“Nos han pedido un aumento presupuestal para la Comisión de Búsqueda de Personas. El presupuesto original de 2025 quedó al 2026, quedó al alza en un millón 361 mil pesos (por índice anual de inflación). Esta mesa nos pide un gasto extraordinario de 21 millones de pesos extra. Ya después veremos si hay que fortalecer la contratación de personal, las instalaciones o los apoyos, ya lo veremos”, indicó Esquer.

En la reunión estuvieron presentes representantes de cinco colectivos de familias de desaparecidos. Catalina Mireles, del colectivo Corazones Unidos en Búsqueda de Nuestros Tesoros en Lagos de Moreno, dijo que, en esa ciudad, las cámaras de videovigilancia no sirven y se requiere más personas para ciencias forenses y para la búsqueda de personas.

“De las cámaras del C5, en Lagos de Moreno una cámara no funciona y la otra tampoco, es muy deprimente todo esto. Queremos que funcionen esas cámaras, queremos que esos recursos se gasten en lo que se necesita, que sea exactamente para lo que es”, dijo la señora Catalina Mireles.

El Presupuesto Estatal para 2026 deberá aprobarse antes del próximo 15 de diciembre.

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el titular del Ejecutivo prevé 227 millones para el IJCF, casi 45 millones para el Sistema DIF Jalisco y 40 millones de pesos adicionales, en conjunto, para la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas.