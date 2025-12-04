Tlaquepaque capacita a hoteleros en inclusión con enfoque hacia el Mundial 2026

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque realizó una capacitación dirigida a más de 40 hoteleros del municipio, con el propósito de dotarlos de herramientas para ofrecer un servicio más accesible, respetuoso e incluyente a visitantes con discapacidad, en preparación también para la llegada de turistas con motivo del Mundial 2026.

El director de Desarrollo Artesanal y Turístico, Arwin Armando Matanael Ramos Casas, recordó que Tlaquepaque fue el único Pueblo Mágico del país reconocido con el “Premio Mágico a la Excelencia”, debido a sus acciones para promover la inclusión. Señaló que la capacitación busca sensibilizar a empresarios y trabajadores del sector turístico para que todas las personas reciban un trato digno y puedan disfrutar de experiencias accesibles.

“Para que las personas con discapacidad puedan venir a visitar Tlaquepaque y vivan y sientan la esencia de este Pueblo Mágico”, expresó.

El taller fue impartido por Germán Bautista, visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien compartió experiencias y contextos relacionados con la atención a personas con discapacidad.

Matanael Ramos destacó que la Dirección de Turismo cuenta con un área especializada en inclusión, con proyectos como los recorridos turísticos de los sentidos, iniciativa que también contribuyó a que el municipio recibiera el premio nacional.

Tlaquepaque ofrece actualmente recorridos guiados diseñados para personas con discapacidad visual o auditiva, así como para quienes desean experimentar el municipio desde una perspectiva sensorial. Las actividades se realizan en grupos de entre 15 y 20 personas, con una duración aproximada de una hora y media, durante la cual se trabaja con sentidos como tacto, oído, gusto y olfato.

Las experiencias también están abiertas a personas sin discapacidad visual, quienes pueden utilizar un antifaz durante el recorrido para explorar esculturas, sonidos y sabores desde otro enfoque.

Las personas interesadas en estos recorridos pueden solicitarlos en la Dirección de Desarrollo Artesanal y Turístico, ubicada en Morelos 288, o en el Centro de Atención al Turista (CAT) en el andador Independencia. La información se puede consultar en los teléfonos 33 1057 6212 y 33 1578 1290.