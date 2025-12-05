Presenta Imeplan el Plan Maestro MiBici para ampliar cobertura y electrificar la flota

. .

El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan) presentó el Plan Maestro MiBici, un documento integral que marca la nueva etapa del sistema de bicicletas públicas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La propuesta contempla duplicar la cobertura hacia 2030, electrificar la mitad de la flota y extender el servicio a municipios alejados del polígono central, con una visión proyectada hasta 2040.

El plan, elaborado con apoyo del programa Euroclima de la Unión Europea y la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), reúne diagnósticos y estudios sobre demanda, valor de marca, análisis costo-beneficio y modelos financieros para garantizar la sostenibilidad del sistema. Patricia Martínez Barba, directora del Imeplan, destacó que el documento es una hoja de ruta basada en evidencia y aprendizajes acumulados en una década de operación.

Las propuestas principales incluyen alcanzar 215 kilómetros cuadrados de cobertura en 2040 y consolidar la expansión hacia colonias como San Andrés, Del Fresno, La Calma, Minerva, Providencia y Santa Margarita. Karina Hermosillo, representante del Gobierno de Jalisco, subrayó que el plan es un hito para la movilidad metropolitana y una apuesta por la justicia territorial.

En el mismo acto se presentó MiBici+, estrategia piloto que iniciará en Tlajomulco en 2026 con 34 bicicletas eléctricas, algunas equipadas con sillas porta-infantes y espacio para cargas. El programa permitirá rentas semanales y funcionará sin anclaje, mediante GPS y candados inteligentes. René Caro Gómez, coordinador de Gestión del Territorio y Obras Públicas de Tlajomulco, señaló que el proyecto atenderá necesidades de transporte escolar y familiar.

Antonio Martín del Campo, administrador de la Agencia de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), aseguró que el objetivo es consolidar uno de los mejores sistemas de micromovilidad de Latinoamérica. El Plan Maestro MiBici, alineado con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), se perfila como insumo clave para que las autoridades destinen recursos y fortalezcan la movilidad no motorizada en el AMG.

Con esta estrategia, Guadalajara busca posicionarse como referente regional en movilidad sustentable, integrando criterios de equidad de género y justicia territorial en la planeación. El Plan Maestro MiBici no solo plantea infraestructura, sino también un cambio cultural hacia el uso cotidiano de la bicicleta como medio de transporte seguro, eficiente y accesible.

Además, el documento abre la puerta a nuevas formas de financiamiento y cooperación internacional, lo que permitirá que el sistema evolucione con estabilidad y visión de largo plazo. La apuesta es que MiBici se convierta en un modelo replicable en otras ciudades mexicanas, consolidando al AMG como pionero en políticas de movilidad sustentable.